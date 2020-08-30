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Oğuzlar’da 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 30.08.2020 19:04 | Son Güncelleme

Çorum’un Oğuzlar ilçesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri pandemi süreci dolayısıyla sosyal mesafeli ve tedbirli olarak düzenlendi.

Çorum’un Oğuzlar ilçesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri pandemi süreci dolayısıyla sosyal mesafeli ve tedbirli olarak düzenlendi. Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Şehit Uzm. Çavuş Zekeriya Şahin, Şehit J.Komando Er Hüseyin Damar ve Şehit J. Er Murat Keleş’in kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

’Paraşüt gösterisi yapıldı’
Çorum Sportif Havacılık Kulübü Üyeleri 30 Ağustos zafer bayramı dolayısıyla Oğuzlar semalarında uçarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ sözlerinin önemini vurguladılar.
Uçuşlarını vatan savunmasında mücadele eden tüm kahramanlara, aziz şehitlere adadıklarını belirten Çorum Sportif Havacılık Kulübü Üyeleri Oğuzlar semalarında renkli görüntüler sahnelediler. Yaklaşık 1 saat boyunca havada kalarak cennet vatanımızın saklı cennetlerinden olan Oğuzlar gibi her bir karışı uğruna şehit verdiğimiz bu toprakların ilelebet İstiklali ve İstikbali için bizler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz "dediler.
Uçuş sonrası Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile de biraraya gelen Çorum Sportif Havacılık Kulübü Üyeleri yamaç paraşütü sporuna verdiği desteklerden dolayı Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a teşekkürlerini ilettiler.

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Çorum Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:59
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:23
Yatsı
20:47

Çorum Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Binevler Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
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