OİB, ABD ile iş birliğini geliştirmek için sektörel ticaret heyeti düzenledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türk otomotiv sektörünün ihracatta artış grafiği sergilediği ABD'ye heyet gezisi düzenledi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, OİB öncülüğünde ABD'nin Michigan eyaletindeki 5 günlük "otomotiv sektörel ticaret heyeti" organizasyonuna Türkiye'den 19 otomotiv firması katıldı.

Türk ve Amerikan otomotiv firmaları, sektörde karşılıklı iş birliği imkanları ve ticaretin artırılmasına yönelik önemli toplantılar gerçekleştirdi. Heyet, Amerikalı ithalatçı ve toptancı firmaların satın alma yetkilileri ile ikili görüşmeler yaptı.

Türk firmaları, gezi kapsamında dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden General Motors'un Detroit'teki merkezini ziyaret etti. Bu firmanın üst düzey yöneticilerine sunum yapan heyet, tesisleri gezme imkanı da buldu.

İllinois Ticaret Bürosu ve Detroit Bölgesel Partnerlik Ajansı ile bir araya gelerek bilgilendirme sunumu yapan heyet ayrıca Autozone, Manfield, Auto Value Dearborn Heights firmalarını ziyaret etti.

- Türkiye'den ABD'ye otomotiv ihracatı

Türkiye'nin ABD'ye geçen yıl otomotiv ihracatı 2020'ye göre yaklaşık yüzde 30 artışla 1,2 milyar dolar oldu. ABD'nin Türk otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Türk otomotiv sektörünün geçen ay ABD'ye dış satımı Nisan 2021'e kıyasla yüzde 92 arttı. Geçen ay ABD, Türk otomotiv ihracatından yüzde 7 pay aldı.

ABD'ye nisan ayındaki ihracat artışında tedarik endüstrisinin payı etkili oldu. Otomotivin en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinde geçen ay yüzde 85 artış kaydedildi.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ABD'ye bu yıl ocak-nisan ihracatı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 545 milyon dolara ulaştı.

