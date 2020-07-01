OKA 5 stajyer alacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde yaz dönemi staj programını gerçekleştirmek üzere Ajans Genel Merkezinde (Samsun) 2, Amasya Yatırım Ofisinde 1, Çorum Yatırım Destek Ofisinde 1, Tokat Yatırım Destek Ofisinde 1 kişi olmak üzere toplam 5 stajyer alımı yapacak.

Staj programına katılmak isteyen adaylarda, staja başlayacakları tarihte dört yıllık eğitim veren iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümleri, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ve mühendislik fakülteleri 2., 3., 4. sınıf lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak ve transkriptlerinin kümülatif ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 (100 üzerinden 65) olması şartları aranacak. Sıralama not ortalaması baz alınarak yapılacak. Başvuru için aşağıda belirtilen belgelerin, e-posta yoluyla, “ik@oka.org.tr” adresine gönderilmesi gerekiyor. Başvurular 2-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak olup, staja kabul edilmesi halinde adaylardan belgelerin asılları istenebilecek.

OKA’dan yapılan açıklamada staj başvuruları hakkında şu bilgiler verildi:

“Staj başvurusu için gerekli belgeler: İlan ekinde bulunan ‘staj başvuru dilekçesi’, ilan ekinde bulunan ‘staj başvuru formu’, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi, transkript, adli sicil kaydı, staj talebinin kabulü halinde, staja başlayacağı tarihe kadar, öğrencinin bağlı olduğu üniversiteden alacağı, staj süresince sigorta masraflarının (her türlü kayıt, işlem) ilgili üniversite tarafından karşılanacağını belirten ‘staj görev yazısı’nın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimine ibraz edilmesi gereklidir. Staj dönemindeki sigorta prim ödemeleri stajyerin öğrencisi olduğu üniversite veya öğrencinin kendisi tarafından karşılanacaktır. Ajans merkezinde (Samsun) staj yapacak stajyerlere yol ve yemek hizmeti kurumumuz tarafından sunulacaktır. Staj programına katılım sağlayacak stajyerler Ajans personelinin bağlı olduğu iş yeri yönetmelikleri, iş düzeni, disiplin, iş güvenliği ve gizliliği ile ilgili kurallara uymak zorundadır. Ajansın hizmet politikası ve ihtiyaçları doğrultusunda başvuruları reddetme hakkı saklıdır. ’Staj Başvuru Formu ve Staj Dilekçesi’ne ‘www.oka.org.tr’ web sayfasındaki duyurular sekmesinden ulaşılabilmektedir.”

