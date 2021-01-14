OKA desteğiyle restore edilen Bilâller Konağı yeniden hayat buldu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında restore edilen Bilâller Konağı, Çorum’da kültür ve turizme yön verecek.

Aslına uygun olarak yenilenen konak, 49 yıllığına Çorum İl Özel İdaresi’ne devredilerek 25 yıllığına Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti. Sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konakta hizmete başlamasıyla Ajans Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin ve Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Ö. Özden Yalçın, önceki gün İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, konak bahçesinin kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde düzenleneceğini dile getirerek tarihi yapıda Çorum’un eski konak kültürü ve şehrin köklü ailesi Bilâller’i anlatan bölümlerin de yer alacağını belirtti.

Şengül, Bilâller Konağı’nda resim ve el sanatları sergilerinden tiyatroya, söyleşilerden sinemaya kadar pek çok faaliyete ev sahipliği yapmayı planladıklarını da ifade etti.