OKA’da görev değişikliği

Kurulduğu günden bu güne kadar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevini yürüten Mevlut Özen, emekliye ayrılacak olması nedeniyle görevine veda edecek. Mevlüt Özen’in yerine genel sekreterlik görevine vekâleten Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin atandı.

1983 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında göreve başlayıp, 2003- 2009 yılları arasında Bakanlık Merkez Teşkilatında Zootekni Konu Uzmanı, Proje ve İstatistik Şube Müdürü, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Kırsal/ Bölgesel Kalkınma ve Planlama Uzmanı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni Koordinatörü, Tarım Politikaları Daire Başkanı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı, Bakanlık Müşaviri olarak çeşitli görevlerde bulunmuş olan Mevlut Özen, meslek hayatına birçok başarıyı sığdırıp, 23 Temmuz 2009 tarihinden beri sürdürdüğü OKA Genel Sekreterliği boyunca da ulusal ve uluslararası platformlarda OKA’yı temsil etti. Bölgesel kalkınma alanında birçok çalışmayı yürüterek, başarılı işlere imza attı.

Mevlüt Özen, 16 Ocak 2020 tarihinde katıldığı son yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerine veda etti. Yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, mesai arkadaşlarına, bölgedeki tüm paydaşlara ve basın mensuplarına görev süresi boyunca gösterdikleri iş birliği ve destek için şükranlarını iletti. Toplantıda 2019 Yılı OKA Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Mevlut Özen’e teşekkür plaketi takdim etti. Vali Varol ayrıca, ajansa ve bölgeye hizmetlerinden ve katkılarından ötürü Mevlut Özen’e teşekkürlerini iletti.

Şubat ayında emekliye ayrılacak olan Mevlut Özen’in yerine OKA Genel Sekreterliği görevine vekâleten Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin atandı.

