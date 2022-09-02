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OKA'dan Çorum'da 6 projeye 5,7 milyon liralık destek

02.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OKA'dan Çorum'da 6 projeye 5,7 milyon liralık destek

OKA'dan Çorum'da 6 projeye 5,7 milyon liralık destek

ÇORUM (AA) - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), mali destek programları kapsamında Çorum'da 6 projeye 5,7 milyon lira destek verdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Valilikte düzenlenen OKA projeleri sözleşme imza töreninde, OKA'nın sorumluluk alanındaki Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun'un gelişmesi ve kalkınması için sosyoekonomik projeleri uygulamaya devam ettiğini söyledi.

OKA'nın kurulduğu 2009 yılından bu yana bini aşkın projeye destek verdiğini vurgulayan Çiftçi, "Hayata geçirilen projelere 260 milyon lira mali destek sağladı. Toplamda ise 660 milyon lira yatırım yapılmasına vesile oldu." dedi.

OKA'nın Çorum'da da bugüne kadar 229 projeye destek vererek 100 milyon liralık yatırıma finansman sağladığını anlatan Çiftçi, "Bunun ilimiz açısından önemli rakamlar olduğunu düşünüyoruz. OKA'nın mali destek programları dışında teknik destek ve finansman desteği çalışmaları da var. Bunlarla da eğitim ve danışmanlık çalışmalarına destek veriyorlar." ifadesini kullandı.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de 2022 yılında destek programları kapsamında Çorum'dan 6 projenin destek almaya hak kazandığını dile getirerek, "Bu projelere ajans tarafından sağlanacak destek tutarı, 5,7 milyon lira. Projelerin toplam bütçesi ise 8,9 milyon lira." diye konuştu.

Projelerle ilgili sunumun ardından sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

OKA'dan Çorum'da 6 projeye 5,7 milyon liralık destek

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