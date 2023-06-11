Okan Bayülgen'den ilginç 'Hollywood Vampires' tarzı! Ünlü sunucu yeni imajıyla dikkat çekti

Okan Bayülgen yeni tarzıyla magazin basının gündeminde yer alıyor. İlginç saç tıraşıyla adından bahsettiren sunucu, sosyal medyanın da diline düştü. Saçlarını kazıtan Bayülgen'e adeta yorum yağdı.

Okan Bayülgen, dün akşam Life Park İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Hollywood Vampires'ın konserine giden ünlüler arasında yer aldı.

Bayülgen konsere girmeden önce magazin basınının kameralarına yakalandı. Ünlü sunucunun saç şekli görenleri hayrete düşürdü.

Başının yalnızca orta kısmında saç bırakıp kalan yerleri kazıtan Okan Bayülgen'e 'Avatar' benzetmeleri yapıldı.

Bir anime olan Avatar'a benzetilen Bayülgen, yeni tarzıyla büyük ilgi çekti. Kullanıcılar Bayülgen'e 'Avatar sandım ama baktım bizim Okan abi', 'Fazla kaptırdın kendini Okan' gibi yorumlarda bulundular.

Rock müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Hollywood Vampires grubu, 2015 yılında, 1970'lerde ölen rock yıldızlarının müziğini onurlandırmak için Alice Cooper, Johnny Depp ve Joe Perry tarafından kuruldu.

