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Okan Bayülgen'e katılan Seda Sayan bacağını masaya uzatıp ekledi! 'Çorapsız geldim senin yüzünden'

09.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, Okan Bayülgen'in çorapla gezdiği için Ti'ye aldığı ve 'Çorap mesafedir' sözüyle unutulmaz olmuştu. Sayan, Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk oldu. Masaya bacağını uzatan Seda Sayan, Bayülgen'e gönderme yaparak, 'Çorapsız geldim senin yüzünden' dedi.

Okan Bayülgen'e katılan Seda Sayan bacağını masaya uzatıp ekledi! 'Çorapsız geldim senin yüzünden'

Okan Bayülgen tv100'de ilgiyle izlenen programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konukları şarkıcı Seda Sayan, oyuncu Selen Uçer, oyuncu Deniz Işın, oyuncu Elit Andaç Çam, bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, profesyonel rüzgâr sörfçüsü ve oyuncu Çağla Kubat, yazar ve sunucu Esra Ezmeci, Sena (Paptircem), Youtuber Nazlı Baç konuk oldu.

"AYAK SEVEN ÇOK İNSAN VAR"

“Çorapsız geldim senin yüzünden” diyen Seda Sayan ayağını masaya koydu. Bayülgen ise “Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var” dedi.

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Sayan "Çorap hakkında sen ile ben konuştuk. Arda Turan’ın karısı oynadı reklamda" ifadelerini kullandı.

Tİ'YE ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda gündüz kuşağında yayınlanan bir programa konuk olan Seda Sayan, 15 bin TL'lik ayakkabısının içine çorap giymişti. Okan Bayülgen ise Sayan'ın bu görüntüsünü eleştirmişti.

"BEN ÇORAP KADINIYIM"

Çoraplarıyla çok eleştirilen Sayan, kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu kraliyet ailesinde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur."

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Okan Bayülgen Seda Sayan kraliyet ailesi

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