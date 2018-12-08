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Okan Buruk: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 08.12.2018 22:01 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "2-2'den sonra 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Okan Buruk: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz

Basın toplantısında konuşan Buruk, beraberlikten sonra galibiyet golünü aradıklarını ancak golü bulamadıkları için çok üzgün olduklarını belirterek, "Maçın sonucuna bakınca bir puan Galatasaray deplasmanında önemli bir puan. Genele baktığınız zaman ilk yarıya göre ikinci yarı daha iyi oynadık. İlk yarıda rakibimizin çok fazla pozisyonu yok ve bir şans golü buldular. 2-0'dan sonra Galatasaray daha iyi oynadı. 2-1'den sonra da daha fazla varlık göstererek 2'nci golü bulduk. Sonrasında daha fazla atak yaptık ancak golü bulamadık" dedi.

Samidou'nun penaltı pozisyonu ile ilgili sorulan bir soruya ise Okan Buruk, "Orada ofsayta bakıp gol olmadığını söylediler. Bizim gol de çok temizdi ancak verilmedi" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I KUTLARIM"
Okan Buruk sözlerini şöyle noktaladı: "2-0'lık bölümde 1 puan bizim için iyi ancak 2-2'den sonra 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Biz hep kazanmak için oynadık ancak kazanamadık. Galatasaray'ı da kutlarım, sonraki haftalarda başarılar diliyorum."

UMAR: KESİNLİKLE FAUL YOKTU
Çaykur Rizespor'un yıldızı Aminu Umar ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalada "Çok zor bir maçtı, Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Kazanabilirdik, çok şans elde ettik ama ne yazık ki golü atamadık. Böyle devam edersek önümüz açık. İptal edilen gol pozisyonunda kesinlikle faul yoktu, Muslera'ya kesinlikle dokunmadım. VAR sistemini irdelemek lazım. Büyük takımlar, küçük takımlara göre favorize ediliyor. Bu sistem herkesi korumak için var. Gidip kontrol bile etmedi. Söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
okan hoca ümit davalayı bir cebinden alır digerine sokar hocalıkta
bu adama helal valla adam renklerden bagimsiz tam profesyonel hoca
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