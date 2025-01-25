Okan Buruk'a 'Bitti' demişti... Galatasaray taraftarından kaptanları Fernando Muslera için özel plan!

Dinamo Kiev ile oynanan ve beraberlikle sonuçlanan maçta ıslıklanan Fernando Muslera için sarı-kırmızılı taraftarlar harekete geçti.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 öne geçtiği Dinamo Kiev maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmada yediği gollerden kaynaklı sarı - kırmızılı taraftarın protestosu ile karşılaşan Urugaylı file bekçisi, son düdükle birlikte direkt soyunma odasına yönelmiş ve teknik direktör Okan Buruk'a 'Bitti' işareti yapmıştı.

TARAFTARIN MUSLERA HAZIRLIĞI

Takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürülen Uruguaylı kalecinin gönlünü almak isteyen Galatasaray taraftarının, Konyaspor maçı öncesinde Muslera için özel bir pankart hazırladığı ve adına tezahüratlar yapmayı planladığı öğrenildi.

REKORA HAZIRLANIYOR

Galatasaray ile 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 534 resmi mücadelede forma giyerken, Süper Lig’de ise 428 karşılaşmada görev aldı. Konyaspor karşısında görev alması durumunda sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz’ın ligdeki 428 maçlık rekorunu geçmeye hazırlanan Urugaylı, Galatasaray’ın ligde en çok forma giyen futbolcusu olacak.