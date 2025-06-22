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Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 3 sezon üst üste şampiyon olarak dikkatlerini üzerine çeken Okan Buruk hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan futbolunun en iyi takımları arasında yer alan Al Nassr, teknik direktör listesine Okan Buruk'u dahil etti.

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!
Emre Şen

Son dakika Galatasaray haberleri:Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımla adı anılan Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

CRISTIANO RONALDO'NUN TAKIMI AL NASSR

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Suudi futbolunun en iyi takımları arasında yer alan Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna yeni bir isim arıyor. Bu isimler arasında Okan Buruk'un da yer alması sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

İTALYA'DAN LAZIO TALİP OLMUŞTU

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İtalya geçmişi sebebiyle Lazio'nun ilgilisinin de olduğu bilinen Okan Buruk, Galatasaray'da devam edebilmek için İtalyan ekibinin teklifini reddetmişti.

PARANIN ÖNEMİ ONLAR İÇİN YOK!

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Suudi Arabistan'ın en çok para harcayan kulüplerinden biri olan Al Nassr'da Okan Buruk'a önerilecek maaş teklifi, şu ana kadar kazandıklarının neredeyse 10 katı olacak. Henüz resmi teklif yapmayan Al Nassr, ilerleyen günlerde Okan Buruk ile görüşecek.

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