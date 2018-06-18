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Okan Buruk, Akhisarspor'dan neden ayrıldı?

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 20:35 | Son Güncelleme

Teknik direktör Okan Buruk, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan ayrılmasına ilişkin, "Ben istikrardan yanaydım, şartları da zorladım ama olmadı" dedi.

Okan Buruk, Akhisarspor'dan neden ayrıldı?

Buruk, sezon bittikten sonra Akhisarspor ile 2 kez görüştüğünü, üçüncü görüşmeyi beklediği dönemde kulüpten kendisiyle devam edilmeyeceğinin iletildiğini söyledi.

Akhisarspor'da görev aldığı süre boyunca güzel bir dönem geçirdiğini kaydeden Buruk, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulunun kararına saygı duymak lazım. Ben istikrardan yanaydım, şartları da zorladım ama olmadı. Anlaşamamamız sadece maddi boyutla ilgili değil. Bu sene Süper Kupa heyecanının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecektik. Akhisarspor taraftarına da teşekkür ediyorum, güzel bir ortamda görev yaptım."

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