Okan Buruk, Arda Turan'ın iki prensini birden kapıyor! Resmi görüşmeler başladı

Galatasaray'da transfer harekatı son sürat devam ediyor. Yerli oyuncu takviyesi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan iki oyuncuyu koparmak üzere...

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giyen Ahmed Kutucu, 7 gol ve 5 asistlik performansıyla ligin kaderini değiştirmişti. Okan Buruk'un alternatifleri arasında yer alan Ahmed Kutucu için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, golcü oyuncunun yanında kaleci Berke Özer'i de istedi.

SEZON SONUNDA ANLAŞABİLİRLER

Sezon sonu için görüşmeler yapan Galatasaray, Eyüpspor'u ikna etmesi durumunda iki oyuncuyla da önümüzdeki yıl için anlaşmaya varacak.