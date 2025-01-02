SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk, Arda Turan'ın iki prensini birden kapıyor! Resmi görüşmeler başladı

Okan Buruk, Arda Turan'ın iki prensini birden kapıyor! Resmi görüşmeler başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.01.2025 19:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Eyüpspor'un yıldız oyuncularına göz dikti. Takımın en skoreri Ahmed Kutucu ve kaleci Berke Özer'i gündemine alan sarı-kırmızılılar, İstanbul temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.

Okan Buruk, Arda Turan'ın iki prensini birden kapıyor! Resmi görüşmeler başladı
Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da transfer harekatı son sürat devam ediyor. Yerli oyuncu takviyesi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan iki oyuncuyu koparmak üzere...

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

ahmed-kutucu-eyupspor-1727707488-149923

Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giyen Ahmed Kutucu, 7 gol ve 5 asistlik performansıyla ligin kaderini değiştirmişti. Okan Buruk'un alternatifleri arasında yer alan Ahmed Kutucu için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, golcü oyuncunun yanında kaleci Berke Özer'i de istedi.

SEZON SONUNDA ANLAŞABİLİRLER

Screenshot_1

Sezon sonu için görüşmeler yapan Galatasaray, Eyüpspor'u ikna etmesi durumunda iki oyuncuyla da önümüzdeki yıl için anlaşmaya varacak.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Eyüpspor Berke Özer galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartıyla markette alışverişte yeni dönem... Danıştay kararını verdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartıyla markette alışverişte yeni dönem... Danıştay kararını verdi

Jose Mourinho'ya dünya devi servet önerdi! Fenerbahçe'de kalmak için İtalyan takımına tek kelimelik cevap verdi...

Jose Mourinho'ya dünya devi servet önerdi! Fenerbahçe'de kalmak için İtalyan takımına tek kelimelik cevap verdi...

Türkiye Süper Ligi'nin en çok kazanan oyuncusuydu! Şimdilerde cebinde yemek parası bile kalmadı! Yetkililerden yardım istiyor...

Türkiye Süper Ligi'nin en çok kazanan oyuncusuydu! Şimdilerde cebinde yemek parası bile kalmadı! Yetkililerden yardım istiyor...

Sergen Yalçın geri döndü! O maçta takımın başında

Sergen Yalçın geri döndü! O maçta takımın başında

Suudi Arabistan'da Halil Umut Meler'in üzerine yürüdüler! Maç sonunda olay yaratan hareket

Suudi Arabistan'da Halil Umut Meler'in üzerine yürüdüler! Maç sonunda olay yaratan hareket

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.