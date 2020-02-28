SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 28.02.2020 08:11 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon’u 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerin başında Avrupa’daki 4. galibiyetini aldı.

Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Sporting Lizbon’u uzatmalara giden maçta 4- 1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin başında 10. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 4. zaferini kazanmış oldu.

Buruk, ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkmış ve rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ilk maçta Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilmiş, ikinci haftada Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Dördüncü müsabakasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son maçında deplasmanda Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı.

Buruk, son 32 turunun ilk mücadelesinde ise Sporting’e deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
''Turu hak eden takım bizdik''''Turu hak eden takım bizdik''
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi okan buruk başakşehir avrupa

En Çok Okunan Haberler

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç

''Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz''

''Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir

CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

Emanuel Ferro: İki maça baktığımızda turu hak eden takım bizdik

''Turu hak eden takım bizdik''

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç! Tam 6 gol atıldı

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç

ÖZET | Başakşehir-Sporting Lizbon maç sonucu: 4-1 (UEFA Avrupa Ligi)

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ertelendi

Avrupa Ligi maçı ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.