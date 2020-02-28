Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Sporting Lizbon’u uzatmalara giden maçta 4- 1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin başında 10. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 4. zaferini kazanmış oldu.
Buruk, ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkmış ve rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ilk maçta Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilmiş, ikinci haftada Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Dördüncü müsabakasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son maçında deplasmanda Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı.
Buruk, son 32 turunun ilk mücadelesinde ise Sporting’e deplasmanda 3-1 kaybetmişti.
(İHA)
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