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Okan Buruk: Beşiktaş iyi işler yapan, kaliteli ayakları olan bir takım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Beşiktaş ve Rizespor ofansif anlamda güçlü oyunculara sahip, oyunu domine etmek isteyen takımlar. Bu nedenle güzel bir mücadele ortaya çıkacak." dedi.

Beşiktaş açıklaması

Okan Buruk, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arada futbolu ve taraftarları özlediklerini söyledi.

Okan Buruk, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arada futbolu ve taraftarları özlediklerini söyledi.

Bir gazetecinin "Anadolu takımlarının üç büyük takımla maçları öncesinde transfer dedikodularını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Buruk, "Ligin bitimine 8 hafta kaldı. Transfer konuşmaları çok daha fazla olacak. Bunların futbolcu performansını etkileyeceğini düşünmüyorum. Bizim oyuncular karakterli oyuncular. Bunların takımımızdaki oyuncular için ayrı motivasyon olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Anadolu takımlarının üç büyük takımla maçları öncesinde transfer dedikodularını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Buruk, "Ligin bitimine 8 hafta kaldı. Transfer konuşmaları çok daha fazla olacak. Bunların futbolcu performansını etkileyeceğini düşünmüyorum. Bizim oyuncular karakterli oyuncular. Bunların takımımızdaki oyuncular için ayrı motivasyon olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında hiç maç kaybetmediğine dikkati çeken Buruk, şöyle devam etti:

Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında hiç maç kaybetmediğine dikkati çeken Buruk, şöyle devam etti:

"Şampiyonlar Ligi'ni yakalamak isteyen bir takım. Her maçı kazanmak için oynayan bir takım."

"Şampiyonlar Ligi'ni yakalamak isteyen bir takım. Her maçı kazanmak için oynayan bir takım."

"Biz de maçı düşünürken, yaşarken kimle oynarsak oynayalım kazanmayı hedefliyoruz. Aklımızdan, 'Berabere kalalım' düşüncesi geçmiyor. "

"Biz de maçı düşünürken, yaşarken kimle oynarsak oynayalım kazanmayı hedefliyoruz. Aklımızdan, 'Berabere kalalım' düşüncesi geçmiyor. "

"Beşiktaş, formda ve tam takım gelecek. Beşiktaş iyi işler yapan, kaliteli ayakları olan bir takım, buna önlem almak gerekiyor."

"Beşiktaş, formda ve tam takım gelecek. Beşiktaş iyi işler yapan, kaliteli ayakları olan bir takım, buna önlem almak gerekiyor."

"Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Taraftarımızla buluşacağımız gece futbolu istediğimiz şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz."

"Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Taraftarımızla buluşacağımız gece futbolu istediğimiz şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz."

"Aynı tutku, heyecan ve istekle kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Aynı tutku, heyecan ve istekle kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Okan Buruk, iki takımın da zevkli bir oyun ortaya koyacağını dile getirerek, "Beşiktaş ve Rizespor ofansif anlamda güçlü oyunculara sahip, oyunu domine etmek isteyen takımlar. Bu nedenle güzel bir mücadele ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, iki takımın da zevkli bir oyun ortaya koyacağını dile getirerek, "Beşiktaş ve Rizespor ofansif anlamda güçlü oyunculara sahip, oyunu domine etmek isteyen takımlar. Bu nedenle güzel bir mücadele ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Adının gelecek sezon için farklı takımlarla anılmasına ilişkin ise Buruk şunları kaydetti:

Adının gelecek sezon için farklı takımlarla anılmasına ilişkin ise Buruk şunları kaydetti:

"Formda olan takımların teknik ekibi, futbolcusu değer görüyor. Bizim amacımız her şeye kulaklarımızı kapatıp Çaykur Rizespor'un başarısı. Hepimiz burada olmaktan, bu takıma hizmet etmekten çok mutluyuz. "

"Formda olan takımların teknik ekibi, futbolcusu değer görüyor. Bizim amacımız her şeye kulaklarımızı kapatıp Çaykur Rizespor'un başarısı. Hepimiz burada olmaktan, bu takıma hizmet etmekten çok mutluyuz. "

"Son sekiz haftada bu rüyanın devam etmesini istiyoruz. Çünkü ikinci yarıda en iyi çıkış yapan takımlarından biriyiz."

"Son sekiz haftada bu rüyanın devam etmesini istiyoruz. Çünkü ikinci yarıda en iyi çıkış yapan takımlarından biriyiz."

"Alttan gelip bu kadar başarılı olan bir takım yok. Biz başladığımız yola devam etmek istiyoruz. İnşallah, hedeflerimizi daha büyütüp başarılı günler geçiririz."

"Alttan gelip bu kadar başarılı olan bir takım yok. Biz başladığımız yola devam etmek istiyoruz. İnşallah, hedeflerimizi daha büyütüp başarılı günler geçiririz."

Okan Buruk, ligdeki ilk hedeflerinin 40 puana ulaşmak ardından da ilk beş takım arasında yer almak olduğunu sözlerine ekledi.

Okan Buruk, ligdeki ilk hedeflerinin 40 puana ulaşmak ardından da ilk beş takım arasında yer almak olduğunu sözlerine ekledi.
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