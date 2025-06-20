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Okan Buruk bunu hiç beklemiyordu! Geçen sezonun yıldızı yönetim ile görüştü, ayrılmak istediğini söyledi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken Sarı-Kırmızılılar transferde oldukça hareketli günlerden geçiyor. Birçok isimle görüşmeler gerçekleştiren Cimbom'da gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken yıldız bir oyuncudan beklenmedik bir ayrılık talebi geldi. İşte detaylar...

Okan Buruk bunu hiç beklemiyordu! Geçen sezonun yıldızı yönetim ile görüştü, ayrılmak istediğini söyledi
Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek beşinci yıldızı armasına ekleyen Galatasaray, sezonun bitmesiyle transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, gelen oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu.

AYRILMAK İSTİYOR

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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz’la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. HT Spor’un haberine göre, 25 yaşındaki millî futbolcu, Avrupa’da kariyer yapma arzusunu Galatasaray yönetimine net bir şekilde iletti.

48 MAÇTA 20 GOLE KATKI

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Barış Alper, geçen sezon Galatasaray formasıyla 48 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Çok yönlülüğüyle dikkat çeken oyuncu, kanatların yanı sıra sağ bek, sol bek ve santrfor gibi farklı pozisyonlarda da görev yapabiliyor.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

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2027’ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Barış Alper’in güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak belirtiliyor. Ancak sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

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Barış Alper Yılmaz’ı İtalya’dan Inter, İngiltere’den West Ham United ve Almanya’dan RB Leipzig yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezon da İngiltere’den Nottingham Forest’ın radarında olan millî futbolcu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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