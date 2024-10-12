Okan Buruk canlı yayında konuştu! Fatih Terim'e cevap mı verdi? ''O sözleri bana söylemiş olabilir''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, TV100 ekranlarına konuk oldu. Buruk, Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü programında Türk futbolunun şampiyon yıldızları Volkan Demirel, Ümit Karan ve Tümer Metin'in sorularını yanıtladı. Buruk, canlı yayında yakın zamanda Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim katıldığı programda, son dönemlerde Okan Buruk'un dile getirdiği fikstür eleştirilerine ve "3 günde bir maç oynanıyor" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Mümkünse 7 gün içinde daha fazla oynanmasından yana olduğunu belirten Terim, "3 günde bir maç oynanır, oynanması da gerekir. Oynanmıyorsa demek ki Ocak ayından sonraya kalamadınız demektir. Avrupa'da yoksunuz demektir" diye konuşmuştu.

OKAN BURUK'TAN CEVAP

"Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe'nin Manchester United maçı sonrası Bodrum maçını 3. günde oynuyor, ondan sonraki lig maçı 6 gün sonra. Fenerbahçe için de aynı. 4 gün oynansa diri şekilde maça da hazırlanacak. Beşiktaş, Başakşehir için de bunlar düşünülebilir."

Okan Buruk açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"OYUNCULAR ÇOK YORGUN GELDİ"

"Ligde lideriz. Planladığımızın dışında beraberlik aldık. 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç var, moralimiz bozuldu. Şampiyonlar Ligi'nden de elendik. Bizim için hikayesi farklı. Kadro olarak hazır olmadığımız, oyuncu performansı olarak hazır olmadığımız bir maçtı. Aslında zor bir yaz geçirdik kendi açımdan. Transfer hikayeleri oluyor. Yetişip yetişmeme, istediğiniz oyuncuları alıp almama oluyor. Burada biraz zorlandık. Milli oyuncularda çok zorlandı. Geçen sezon çok uzun sürdü, Avrupa şampiyonası, 2 hafta izin verebildik, oyuncular çok yorgun geldiler. Yorgunlukları devam ediyor. Performanslarını geç buldular. Abdülkerim'in fiziksel olarak geç hazır olduğunu söyleyebilirim."

"DAVINSON ÇOK GEÇ GELDİ"

"Davinson'u yine milli takımdan çok geç geldi. İlk Süper Kupa maçında oynatamadık. İlk lig maçında oynattık, sakatlandı. Savunma hattında şanssızlık yaşadık. Şu andaki defans kurgumuzla, Şampiyonlar Ligi oynadığımız defans kurgusuyla fark var. Ne olursa olsun turu geçen takım biz olmalıydık. İyi performansı iki maçta da gösteremedik. Çok fazla değiştireceğimiz bir şey de yoktu. Oyuncu yapısı, kadrosu, performansı o yerdeydi."

"BUGÜN ÇOK RAHAT TURLARDIK"

"Bugün Young Boys ile oynasak turu çok rahat geçeriz. Şampiyonlar Ligi'nde de kolay şekilde maç kaybediyorlar."

"AVRUPA LİGİ'NE İNANIYORUM''

"Çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Avrupa Ligi'nde de olmak bir yol. Eskiden Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda, Avrupa Ligi için mücadele ediyordunuz. Geçen sezon bizim grupta Manchester United dördüncü oldu, Avrupa Ligi'ne kalamadı. Bu da bir yol, Avrupa Ligi. Şuradaki en iyi takım, en şanslı görünen takım Tottenham. Yakında oynayacağız. Onun dışındaki takımlar birbirine yakın. Maç günü olarak üstünlükler olabilir, bizim için burada iyi bir yol hedefi var. Ben çok inanıyorum."

RFS MAÇINDA NE OLDU?

"Bence ses getirmesi çok normal 2-0'dan 2-2'ye gelmesi. Çok üzüldük. Ben o üzüntümü çok dile getirdim, gösterdim. O seviyedeki bir takımı ne olursa olsun yenmemiz gerekiyor. Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stadyum ortamı çok kötüydü. Bir tarafta tribün var, her yer açık. Rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, iyi atmosfer olsun. O benim daha çok işime geliyor. Bayern Münih, Manchester United deplasmanları, daha yeni Kadıköy'e gittik. Bu bizim işimize geliyor. Atmosfer olmayınca yediğimiz gollerde de bu görünüyor. Yediğimiz ikinci golde yedi kişi ceza sahası içindeyiz. Rakip iki kişi gelip gol attı.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ REHAVET GETİRDİ Mİ?

Derbiyi kazanmak rehavet getirmedi. Enerjimiz yüksekti Kasımpaşa maçı ilk yarısında. Puan kaybı yapınca biraz bizim özgüvenimiz, motivasyonumuz azalıyor. Yorgunlukla da birleşiyor bazen. Hafta içi hafta sonu 7 tane maç. Maç oynamak güzel. Oyunculara antrenman mı maç mı deseniz maçı tercih ederler. Biz geçen sene de 57 maç oynadık. Barış Alper, milli oyuncu, 69 maç oynadı. Dinlenmeden yeni sezona başlamayı oyuncular şikayet ediyor. Oyuncular 75 maç oynasın, tatilini yapsın başlasın, hiç biri şikayet edemez. Her arada da iki tane milli maç var. Eskiden hazırlık maçı olurdu, tempo farklı olurdu, birinde oynardınız. Uluslar Ligi olunca hazırlık maçı kalktı, her maç resmi maç gibi. Barış mesela sakatlandı."

"BARIŞ ALPER YORGUN"

"Değerler olarak Barış Alper yorgun. Ziyech sakat, Sallai'yi Avrupa listesine yazamadık. Barış Alper'i çok dinlendiremedik. Sallai sakatlanınca mecbur yine onu soktum. Dinlendirecek durumumuz yok. Oyuncular yıpranıyorlar tabii. Fiziksel olarak değil mental olarak da yıpranıyorlar. Bu aralarda onlara izin vermeye çalışacağız. BAY haftamız var. Özellikle milli oyunculara 3-4 gün izin vereceğiz. BAY haftasında onlara bir izin düşünüyorum."

"ROTASYON YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

"Kasımpaşa maçında rotasyon yapmamız gerekiyordu. Tüm yorgunluk testlerini yaptı. Çok net şekilde sakatlık riski taşıyan oyuncularım vardı. Bir maçta yapmam gerekiyordu. Kazanan takım devam etsin deniyor ama çok önemli oyuncularımız var. Kasımpaşa maçından bahsederken Riga maçında herkes oradaydı."

"FENERBAHÇE İÇİN DE YAPILSIN"

"Hem Avrupa hem Türkiye bizim için hedef. Bu hedefler dışına çıkmamız zor. Fikstürle alakalı söyledim ama sonradan şikayet gibi algılandı. İki Avrupa maçı arasında 8 gün vardı. Biz çarşamba oynadık, cumartesi oynayıp, perşembe oynuyoruz dedim. Tam ortasına 4. güne konsun. Fenerbahçe için de konsun. Böylece iki maç da rahat, sakatlık yaşamadan gidebilirdik. O da daha sonra fikstürden, maç trafiğinden şikayet ediyor dendi."