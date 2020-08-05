Okan Buruk: Çeyrek finali hak etmedik

Okan Buruk'un maç sonu beIN SPORTS'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"BURADA ÜLKEMİZ İÇİN OYNAMIŞTIK"

Okan Buruk,"Burada gol bulmak gerekiyordu. Erken gol yemek moralimizi bozdu. Gole yaklaşan takım olarak gidiyorduk. 1-1 olabilirdi ama daha sonra ikinci golü yedik. İkinci golden sonra pozisyonlara girmeye çalıştık. Üçüncü golü yiyince istediğimzi gibi oyun olmadı. Üzgünüm. Burada ülkemiz için oynamıştık. Oyuncularım zor bir sezonun ardından en iyisini yapmaya çalıştı. Rakip takım daha konsantreydi ve daha çok mücadele etti. Ben yine de oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyun olarak çeyrek finali hak etmedik." dedi.

"MAÇIN SORUMLUSU BENİM"

Okan Buruk,"Temsil ettiğimiz bayrak vardı, buna yakışır oynayamadık. Takım olarak istediğimiz oyunu oturtamadık. Bu maçın sorumlusu benim. Yediğimiz goller, bunların hepsi benim çıkarttığım 11'le oldu. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Bizi koşarak bozmak isteyen bir takım vardı. Rakip daha takım oyununu iyi oynadı. Biz kalitemizle iyi işler yapabilirdik. Kalitemizi sahaya yansıtamadık. Rakibimize göre yaşlıyız. Hafta içinde takımı iyi görmüştüm ama erken gol oyun olarak bizi bozdu. Rakibi yükseltti. Sezon bitmiş, Ağustos ayının ortasındayız. İsteği tam olarak sahada göremedim. Şampiyonluktan sonra verilen aranın ardından bazen istediğiniz gibi dönemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

