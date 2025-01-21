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Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı öncesi galibiyetin şifresini verdi! "Gol yedikten sonra..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 18:05
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, galibiyetin şifresini söyledi. İşte detaylar...

Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı öncesi galibiyetin şifresini verdi! "Gol yedikten sonra..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"GOL YİYİNCE ÇABUK DAĞILAN BİR RAKİP"

1-Elfsborg

"Avrupa kupası, bu kupada oynuyorsanız hiçbir maçın kolay olmadığını bilirsiniz. Geçmişteki maçlara çok bakmadan rakibi çok önemsemeliyiz. Ukrayna Ligi'nin lideri, maç kaybetmediler. Tehlikeli bir takım. Takım savunmasını çok daha iyi yapmalıyız. Hücuma etkili bir takım. Bitiriciliği iyi olan oyuncuları var. Kanatlarda etkili oyuncular var. Artıları hücumdaki etkileri. Ama Avrupa'da da gol yedikten sonra çabuk dağılan bir takım. Oyun hızı çok önemli. Rakibimize üstünlük kurmamız gerekiyor. Basit, hızlı, dikine oynamalıyız. Hareketli oynamalıyız. Bunları yaptığınızda sonuç gelecektir. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. İnşallah bizim için iyi bir maç olur.

"DEMİRBAY'IN PERFORMANSINDAN DA MEMNUNUM AMA..."

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"Başlangıç formasyonuz var. Oyun içinde değiştirebileceğimiz formasyonlarımız var. 4'lü savunma ile başlayacağız. Dizilişler bazen değişebiliyor. Berkan'ı bir maç önce 90 dakika oynadı, arkaya geçtikten sonra iyi oynadı. Önde baskılarda Berkan'ın yapacağı baskılar önemli oluyor. Baskıda kullanacağız. Kerem'in performansından da memnunum ama Berkan'la başlayacağız. Kerem de geçen hafta etkili oldu. İkisini de kullanacağız. Seçeneklerimiz var. Formasyon da değiştirebiliriz ama başlangıcımız bu şekilde.

"PERFORMANSLARIMIZI DAHA YUKARI ÇEKMELİYİZ"

2- Malmö

"Kulübede de iyi oyuncularımız var. Bize katkı sağlayacak oyuncularımız var. Onların performanslarını da daha yukarı çekmeliyiz. İnşallah bugün bunu iyi bir şekilde yaparız. Hafta sonu da bizim için önemli bir maç var. Sallai bugün yok ama hafta sonu bizimle olacak oyunculardan biri. Ama ilk işimiz bugünkü maçı kazanmak."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
18:30 32'
Galatasaray Galatasaray
2 - 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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