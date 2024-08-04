Okan Buruk faturayı iki isme kesti! "Onlar kanatlarda olunca üretemiyoruz"

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ağır mağlubiyet sonrası konuştu. Beşiktaş'ın haklı bir galibiyet aldığını belirten Buruk, "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Seremonide onları alkışladık ve tebrik ettik. Bize yakışan bu, kazananı tebrik etmek. Örnek olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

'BİRİNCİ SORUMLU BENİM'

Birinci sorumlunun kendisi olduğunu vurgulayan Okan Buruk, maç boyunca çok hatalar yaptıklarının altını çizerken, "İlk yarı attığımız sayılmayan goller oldu. İlk yarı oyunun içerisindeydik ancak 2-0'dan sonra düşüş oldu. Çok hatalar yaptık! Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. Hafta içi böyle bir şey hissetmedim. Kötü bir statta oynadık. Burada her şey kötü ama bu bahane değil." dedi ve ekledi:

'GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ, AYAĞA KALKARIZ'

"Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Bazen yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabiliyorsunuz. Daha iyisini yapmalıyız. Fiziksel olarak da hazır değiliz. Güçlü bir takımız, ayağa kalkarız. Şampiyonluk yolunda en büyük aday biziz."

'ÜRETME ANLAMINDA ZORLUK ÇEKİYORUZ'

"Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onunda benimde yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık."

'HEPİMİZİN UTANMASI GEREKİYOR'

"2-0'dan sonra düştük. Yine hamleler yaptık. Daha çok üretebilirdik. İki forvete döndük ama çok fazla top getiremedik. Bu maç öncesi de iki takımın hazır olmadığını söyledim. Ama ikinci yarıda Beşiktaş daha fazla oyunun içinde kaldı. Bu takımı hazırlayan ve ilk 11 çıkaran, kadroyu seçen, oyuncuları seçen benim. O yüzden birinci sorumlu benim. Oyuncularımla da konuştum. Hepimizin utanması gerekiyor bence. Sonra da başımızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bir sonraki maça bakacağız. İyi başlamadık. Geçen senenin başı da oyun olarak çok etkili değildik. En kısa zamanda kendi oyunumuzu bulmamız ve kazanarak başlamamız gerekiyor. Yine en büyük şampiyonluk adayı biziz. Önümüzdeki hafta daha güçlü ve daha iyi, bu akşamki mağlubiyeti unutturacağız."

'TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ, BİZE GÜVENSİNLER'

"Dediğim gibi bu benim sorumluluğum. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onlar ve takım için daha iyisi nasıl olacak, daha iyisini yapmalarını isteyeceğim. Taraftarımızdan özür diliyoruz, bize güvensinler. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ödül töreninde onları alkışladık, onlar bizi alkışladı. Bu da aradığımız iklim için çok önemli."

'BU STADYUMU SEVMİYORUM, BURADA FUTBOL OYNANMASINA KARŞIYIM'

"Hem benim hem oyuncularım için her maçı aynı şekilde oynamanız gerekiyor. Bu anlamda bir ders oldu. Erken olması iyi. Pozitif olarak etkilenmeliyiz. Böyle bir mağlubiyet, final kaybetmek hiç yaşamadığımız bir şey. O anlamda üzgünüm. Tam olarak istediğimizi ortaya koyamadık. Hiçbir şekilde bahanesi değil, daha önce de söyledim, bu stadyumu sevmiyorum, burada futbol oynanmasına karşıyım, futbola ters bir stadyum. Gördüğüm en kötü stadyumlardan biri."