Okan Buruk, Galatasaray'daki beş ayrılığı açıkladı! ''Bizimle olmayacaklar''

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, gelecek yılla ilgili 'Taktik Mania' YouTube kanalında yeni açıklamalar yaptı. İki oyuncusuyla yolların ayrıldığını söyleyen Okan Buruk, transfer planlamalarını anlattı. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"EMRE TAŞDEMİR VE ADEKUGBE AYRILDI"

Okan Buruk: ''Bu sene kadromuz belli, nereye adam alacağımız belli. İlk antrenmanlara başladığımızda hem milli takımlardaki oyuncular olmayacak hem de yeni transferleri bekleyeceğiz. Adekugbe ayrıldı. Emre Taşdemir ile yola devam etmeyeceğiz."

"MATA, GOMIS VE OKAN"

Okan Buruk: "Mata ayrılacağımız oyunculardan biri büyük ölçüde. Gomis, Okan ayrıldı. Otomatik olarak kiradan gelen oyuncular bizlerle beraber antrenmanlara başlayacak. Ama orada da yeni oyuncular da katıldıktan sonra kadromuz netleşecek. Antrenman sayımız önemli.''

"ICARDI VE RASHICA'YI BEKLEYECEĞİZ"

Okan Buruk: "Antrenmanlara başladığımızda Icardi ve Rashica'yı bekleyeceğiz. Milli Takım'a giden futbolcularımızı bekleyeceğiz. Kiralık oyuncularımız bizlerle başlayacak. Kiralıktan gelen futbolcularımızın bir kısmı bizlerle olacaklar."

"MORUTAN VE CICALDAU BİZİMLE BAŞLAYACAKLAR"

Okan Buruk: "1 Temmuz'da çağırdım Morutan ve Cicaldau bizimle başlayacaklar. Galatasaray bu oyunculara yatırım yaptı, bu yatırımları çıkartmamız gerekiyor. Şans vermemiz gerekiyor."

"YUSUF DEMİR SEZON BAŞI BİZİMLE BAŞLAYACAK"

Okan Buruk: ''Yusuf Demir sezon başı bizimle başlayacak. Hazırlık maçları var. İstediğimiz kadar Yusuf'a süre veremedik. Sakatlık sayımız da çok azdı, aşağı yukarı aynı 11'ler, aynı 21'lerle devam ettik. Dışarıdaki oyunculara yeteri kadar şans veremedik."



