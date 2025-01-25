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Okan Buruk galibiyetin ardından Fenerbahçe maçını işaret etti: "Gözümüz yarınki maçta olacak!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.01.2025 22:22
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Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park'ta Konyaspor'u Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Gözümüz yarınki maçta olacak" diyerek Fenerbahçe maçını işaret etti. İşte o sözler...

Okan Buruk galibiyetin ardından Fenerbahçe maçını işaret etti: "Gözümüz yarınki maçta olacak!"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u 1-0 ile geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"GÖZÜMÜZ YARINKİ MAÇTA OLACAK"

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Fenerbahçe'nin maçlarına nazar VAR hakemlerinin kendi karşılaşmalarında performanslarının düşük olduğunu dile getiren Okan Buruk, "İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci golü de bulduk ama neden iptal edildiğini anlamadık. Barış ofsaytta olan oyuncu değildi, Abdülkerim topa hareketlenmedi. Ofsayt çizgisi Abdülkerim'den çizildi. Gol beklentimiz vardı. Net pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgun başladık. Önceki maçın etkisi vardı. Maçın bütün bölümlerinde iyi savunma yaptık. Gol beklentimiz yüksekti. Genel olarak bizi sevindiren şey gol yememekti. Bugün rakimize gol şansı da vermedik. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Kulübeden gelenler elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Ahmed Kutucu ilk maçı. Stresli bir maça girdi ama ondan ileriyle dönük beklentimiz yüksek. Üst üste maçlar oynuyoruz farkı 9'a çıkardık. Göztepe gibi Avrupa yolunda ilerleyen bir takım. Son 2 haftanın hakem kararlarına baktığımızda MHK yapısı değişti. VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçlarında da düşük. Gözümüz yarınki maçta olacak." sözlerini sarf etti.

MUSLERA YORUMU

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Galatasaray tarihine geçen Fernando Muslera'ya ayrı bir parantez açan Buruk, "Yabancı oyuncu olarak bu ülkede oynaması bu sayıya ulaşması inanılmaz. Bülent Korkmaz ne kadar değerliyse bu da o kadar değerli. Muslera'nın bugüne ihtiyacı vardı. Rekoru anlamlı bir günde kırdı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Muslera burada bir kupa daha kazanır." dedi.

AVRUPA LİGİ HAKKINDA

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Avrupa Ligi'ndeki durumlarında değinen başarılı teknik adam, "Ajax'ın Rigas'a yenilmesi... Biz berabere kaldığımızda çok üzüldük. Kazanmaya mı oynayacaklar yoksa beraberlik için mi oynayacaklar bilmiyoruz. Biz kazanmak için oynayacağız. İlk 16'da olmayı garantiledik. İlk 8'de olmak istiyoruz. Önümüzdeki günleri iyi değerlendirip oyuncuları hazırlayacağım. Bir hayalimiz var." şeklinde konuştu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig avrupa ligi fenerbahçe galatasaray
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