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Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! İki oyuncu Galatasaray'dan yolcu

Yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, teknik heyetin planları arasında yer almayan Victor Nelsson ve Elias Jelert ile yollar ayrılıyor. Yönetimin iki Danimarkalı oyuncuyu da Avrupa'ya kiralık olarak göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! İki oyuncu Galatasaray'dan yolcu
Emre Şen

Yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye devam eden Galatasaray'da, takımdan ayrılacak futbolcular konusunda da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

2 AYRILIK BİRDEN: NELSSON VE JELERT

Sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen Danimarkalı oyuncular Victor Nelsson ve Elias Jelert'i elden çıkarmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetiminin, her iki futbolcuyu da kariyerlerine devam edebilmeleri için Avrupa'daki kulüplere kiralık olarak göndermeyi planladığı belirtildi.

GEÇEN SEZONU DA KİRALIK GEÇİRDİLER

Hatırlanacağı üzere, Victor Nelsson geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak tamamlamıştı. Danimarkalı savunmacının yeni sezonda da Galatasaray kadrosunda düşünülmediği ve rotasının yeniden Avrupa olacağı ifade edildi.

Ayrılık hazırlığı yapılan bir diğer isim olan Elias Jelert ise geçen sezonu İngiltere temsilcisi Southampton'da geçirmişti. Genç oyuncunun da tıpkı Nelsson gibi Avrupa'ya kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Galatasaray yönetiminin, iki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve ayrılıkların kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

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