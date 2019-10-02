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Okan Buruk: Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.10.2019 18:49 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında saha avantajını da kullanarak galip gelmek istediklerini, öncelikli hedeflerinin ise gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Okan Buruk: Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, müsabakanın hem kendileri hem de ülke puanı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile katılan Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gruba istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Buruk, "Daha güvenli, ne yaptığını bilen, takım olma yolunda ilerleyen bir ekibiz. Avrupa'da yolumuza galibiyetle devam etme hedefindeyiz. Rakibimiz Almanya Ligi'nde başarılı bir takım. Doğru oynamamız gerekiyor. Ofansif açıdan çok etkili bir ekibe sahipler. Savunmada ise rakiplerine pozisyon verebiliyorlar. Hem bizim hem de ülke puanı için galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Futbolseverleri kendilerini desteklemeye davet eden Buruk, "Hem bizim hem de ülkemizin puanlara ihtiyacı var. Yanımızda olurlarsa oyunumuzu sahaya daha iyi yansıtacağımıza inanıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ni çok önemsiyoruz. Bu gruptan çıkabilmeyi hayal ediyoruz. Oyuncularımızın ne olursa olsun bu maçlara doğru bir şekilde hazırlanacaklarına inanan biriyim. Yenilenme çok önemli. Diğer maça 3 gün kalsa bile ideal 11'imizi oynatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Borussia Mönchengladbach karşısında kazanmak için sonuna kadar mücadele vereceklerini dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ufak tefek sakatlıklarımız var. Onları riske atmayabiliriz ama biz bu maçı çok önemsiyoruz. Oynayabileceğimiz en iyi 11 ile sahaya çıkmayı planlıyoruz. Futbolcu olarak bu kupayı hayal eden, kazanan biri olarak, sahada tüm oyuncuların eşit olduğu ve tüm takımların birbirini yenebileceği fikrini takıma aşılamaya çalışıyorum. Bu gruptan çıktıktan sonra ileriye dönük daha farklı programlar yapılabilir. Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz."

Medipol Başakşehir'in Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen ise yarınki müsabaka öncesi heyecanlı olduklarını aktararak, "Roma maçında istemediğimiz bir sonuç yaşadık. O sebeple ilk puanlarımız almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Medipol Başakşehir okan buruk

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