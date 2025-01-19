Okan Buruk, Guardiola'nın kalbini alıyor! Galatasaray'a Manchester City'den aynı anda iki transfer birden...

Galatasaray, devre arasında Manchester City'den Kyle Walker ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar bu iki transferde önemli mesafe aldı.

İLK HEDEF KYLE WALKER

Sağ bek pozisyonunda işini şansa bırakmak istemeyen Galatasaray, Manchester City'den ayrılacak olan 34 yaşnıdaki Kyle Walker için girişimlere başladı. Kariyerinde yeni bir macera arayan Kyle Walker'ın Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi.

İLKAY GÜNDOĞAN ÇOK YAKIN

Kyle Walker'ın yanında Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı da isteyen Galatasaray, bu transfer için de son aşamaya geldi. Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ın futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmak istediği ifade edildi.