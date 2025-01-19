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Okan Buruk, Guardiola'nın kalbini alıyor! Galatasaray'a Manchester City'den aynı anda iki transfer birden...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 10:11
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Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Savunma ve orta sahaya takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gözünü Manchester City'den ayrılmasına ramak kalan iki oyuncuya dikti.

Okan Buruk, Guardiola'nın kalbini alıyor! Galatasaray'a Manchester City'den aynı anda iki transfer birden...
Kyle Walker

Kyle Walker

İNG İngiltere
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester City
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Galatasaray, devre arasında Manchester City'den Kyle Walker ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar bu iki transferde önemli mesafe aldı.

İLK HEDEF KYLE WALKER

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Sağ bek pozisyonunda işini şansa bırakmak istemeyen Galatasaray, Manchester City'den ayrılacak olan 34 yaşnıdaki Kyle Walker için girişimlere başladı. Kariyerinde yeni bir macera arayan Kyle Walker'ın Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi.

İLKAY GÜNDOĞAN ÇOK YAKIN

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Kyle Walker'ın yanında Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı da isteyen Galatasaray, bu transfer için de son aşamaya geldi. Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ın futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmak istediği ifade edildi.

Okan Buruk'un Galatasaray İçin Transfer Stratejisi

Takımın Performansı Artar
İki Oyuncu, Geçmişteki Tecrübeleriyle Katkı Sağlar
Transfer Süreci Sorun Yaratır
Bu İki Transfer Hiçbir Etki Yapmaz

Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan galatasaray manchester city
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