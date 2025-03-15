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  4. Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı! Tecrübeli teknik adam rekora koşuyor...

Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı! Tecrübeli teknik adam rekora koşuyor...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 09:58
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.

Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı! Tecrübeli teknik adam rekora koşuyor...

Galatasaray'a 2022 yılında imza atan ve ligde iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Antalyaspor maçıyla birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.

ÖNEMLİ İSİMLERİ SOLLADI

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Başarılı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte 2022 yılından bu yana ligdeki 83. galibiyetini aldı. Okan Buruk, bu istatistiğiyle önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.

2022/23 SEZONUNDAN BU YANA SÜPER LİG VE AVRUPA'NIN BEŞ BÜYÜK LİGİNDE EN FAZLA GALİBİYET ALAN TEKNİK ADAMLAR;

83-Okan Buruk

70- Pep Guardiola

70-Simeone Inzaghi

70-Carlo Ancelotti

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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