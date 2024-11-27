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Okan Buruk, Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan özel maddeyi açıkladı! "Tıpkı geçen sezon olduğu gibi..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 22:16
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları AZ Alkmaar maçı öncesinde konuştu. Takımın son durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, rakibin hazır kadro olduğunu ve iyi oyunculara sahip olduğunu ifade etti.

Okan Buruk, Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan özel maddeyi açıkladı! "Tıpkı geçen sezon olduğu gibi..."
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Hakim Ziyech'in sözleşmesi hakkında konuşan Buruk, medyanın bilmediği bir maddeyi paylaştı.

"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

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AZ Alkmaar hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak." dedi.

"SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR"

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Okan Buruk, "Hakim Ziyech'in oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. O sayıyı doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene bizim için şampiyonlukta önemli rolü vardı. İyi çalışıyor. O iyi oynadığı sürece, takım içinde olduğu sürece tabii ki Ziyech gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez." açıklamasını yaptı.

"MERTENS HER YIL DAHA DA GENÇLEŞİYOR"

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Okan Buruk, "Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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