SPOR

Okan Buruk: Hedefimiz lig 5'inciliği

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 25.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ulaşabileceğimiz hedef ligin 5'incisi olmak. Bunun için de bir çok takım yarışıyor. Biz de bu takımlardan biri olmak istiyoruz" dedi.

Okan Buruk: Hedefimiz lig 5'inciliği

Teknik direktör Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını belirterek, karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Buruk, "Rakibimiz çok iyi bir ekip. Takım savunmasını iyi yapan ve öne hızlı çıkabilen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Kalan 5 maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. İlk hedefimiz Sivasspor maçını kazanmak. Şu an ulaşabileceğimiz hedef ligin 5'incisi olmak. Bunun için de bir çok takım yarışıyor. Biz de bu takımlardan biri olmak istiyoruz. Oraya doğru yükselmek için de önümüzdeki maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Önümüzde 5 maç var. En iyi sonuçları alıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, çay tarlasına giderek çay topladı. Buruk, büyük keyif aldığını dile getirirken ortaya da güzel görüntüler çıktı.

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakınKuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
''2 puanımız elimizden alındı''''2 puanımız elimizden alındı''
Rizespor'da hedef ilk beşRizespor'da hedef ilk beş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor okan buruk Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku

Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

Bomba patladı! Transfer resmen açıklandı

Bomba patladı! Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Okan Buruk'tan VAR isyanı

Okan Buruk'tan VAR isyanı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Azubuike'den Beşiktaş iddiası!

Azubuike'den Beşiktaş iddiası!

Kartal, Okan Buruk'u açıkladı

Kartal, Okan Buruk'u açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okan Buruk: Hedefimiz lig 5'inciliği

Okan Buruk hedeflerini açıkladı

Hasan Yavuz Bakır: Başakşehir maçında 2 puanımız elimizden alındı

''2 puanımız elimizden alındı''

Çaykur Rizespor'da hedef ilk beş

Rizespor'da hedef ilk beş

Chidozie Awaziem: Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz

'Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz'

Vedat Muric: Kimin şampiyon olup küme düşeceği bizi ilgilendirmiyor

'Şampiyonluk bizi ilgilendirmiyor'

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç ve Gökhan Akkan açıklaması

Rizespor'dan transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.