Okan Buruk: Hiçbir teklif almadım

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, son hafta Beşiktaş'a karşı 7-2 kaybettiklerini hatırlatarak, "Sonuç olarak unutmamız gereken, oyun olarak ise unutmamamız gereken bir maç oldu. Oyun olarak çok iyi işler yaptık" ifadelerini kullandı.

Bu sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarına işaret eden Buruk, şunları söyledi:

"GOL YEMEDİĞİMİZ MAÇLAR OYNAMAK İSTİYORUZ"

"Maçtan sonra verileri aldığımızda şut, topa sahip olma, ceza sahasına giriş ve ortalar hep en çok bizde olmuş. Topu 8,4 saniyede geri kazanmışız. Bu sezonun en iyi sürelerinden biri. 33 dakika top bizde kalmış. Sonuca bakınca 7-2 kaybetmişiz. Maçı kazanan her zaman haklıdır. Biz ise oynadığımız oyunun üzerine koyarak, oyunu daha iyi yönetip sonlandırdığımız, gol yemediğimiz maçlar oynamak istiyoruz."

"HERKES 'MAÇ 7-2 BİTMİŞ' DİYEBİLİR AMA OYUN ORTADA"

Beşiktaş maçından çıkaracakları artılar ve eksiler olduğunu kaydeden Buruk, "Skora bakan herkes 'Maç 7-2 bitmiş, ne anlatıyorsun?' diyebilir ama oyun ortada. Taraftarımız futbolcuları maçın ardından tribüne çağırarak alkışladı. Onlara teşekkür ediyorum. Bu maçı spor kamuoyunda objektif olarak değerlendirenleri çok az gördük. Rize halkı takımı tribüne çağırarak futbolu bilen bir şehir olduğunu gösterdi" diye konuştu.