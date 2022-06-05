Okan Buruk ilk kez bu kadar net açıkladı! Galatasaray...

Son günlerde Galatasaray'ın başına getirileceği konuşulan Okan Buruk, NTV'de Kırılma Anı programına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Milano'ya ilk gidişimde çok heyecanlandım. İçimden 'Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz diyordum.' Hepsi birer tecrübe. Her yaşadığınız maç ve sene benim için tecrübe oldu. Çok fazla takım değiştirdim. Korkmadım elimden geldiğince başarılı olmaya çalıştım. En uzun kaldığım dönem Akhisar ve Başakşehir'di. Biriyle kupayı aldım. Başakşehir'de de lig şampiyonu oldum."

"GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAYI HAYAL EDİYORUM"

Ben kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum. Futbolcu olarak kupa kazanmakla, hoca olarak kazanmak farklı. Hocayken, takımı sen kuruyorsun ve daha fazla sorumluluk almak zorunda kalıyorsun." ifadelerini kullandı.

Hakemlerle yaşadığı diyalogları abarttığını düşünen başarılı çalıştırıcı, "Hakemlerle yaşadığım diyaloglarda bazen abarttığımı düşünüyorum. Bunlara biraz daha dikkat etmem lazım. En sevmediğim şey bir teknik adamın, başka bir teknik adama yapmış olduğu yanlış hareketlerdir. Igor Tudor ile yaptığımız tartışmada hakem beni oyundan attıktan sonra Tudor'un benim üzerime yürümesi beni rahatsız etti. Bu yüzden biraz tatsızlık yaşamıştık. Sonra da ben zaten Galatasaray camiasından özür dilemiştim." şeklinde konuştu.

