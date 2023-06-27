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Okan Buruk istedi, Galatasaray alıyor! Sarı-kırmızılılar Angelino ile her konuda anlaşma sağladı

27.06.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray bu sezonun ilk transferini yapmak üzere... Teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği oyuncuların başında gelen sol bek Angelino ile de anlaşma sağlandı. Bonservisi RB Leipzig'de bulunan ve bu sezon kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için kulübüyle görüşmelere başlandı.

Okan Buruk istedi, Galatasaray alıyor! Sarı-kırmızılılar Angelino ile her konuda anlaşma sağladı

Eş zamanlı olarak birçok mevki için birçok oyuncuyla, menajerle ve kulüple temas halinde olan Galatasaray, ilk transferini bitirme aşamasına geldi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANACAK

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Galatasaray, Angelino için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman ekibi RB Leipzig'e iletti. Leipzig, Galatasaray'a ilk aşamada olumlu yanıt verdi. Oyuncu ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar Angelino'dan olumlu yanıt aldı.

İMZA AN MESELESİ

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Oyuncu ile anlaşan Galatasaray, Leipzig ile de işi bitirme noktasına geldi. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmen duyurulması bekleniyor.


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