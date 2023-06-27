Okan Buruk istedi, Galatasaray alıyor! Sarı-kırmızılılar Angelino ile her konuda anlaşma sağladı

Eş zamanlı olarak birçok mevki için birçok oyuncuyla, menajerle ve kulüple temas halinde olan Galatasaray, ilk transferini bitirme aşamasına geldi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANACAK

Galatasaray, Angelino için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman ekibi RB Leipzig'e iletti. Leipzig, Galatasaray'a ilk aşamada olumlu yanıt verdi. Oyuncu ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar Angelino'dan olumlu yanıt aldı.

İMZA AN MESELESİ

Oyuncu ile anlaşan Galatasaray, Leipzig ile de işi bitirme noktasına geldi. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmen duyurulması bekleniyor.



