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Okan Buruk: “İstediğimiz yerde değiliz”

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.12.2020 22:23 | Son Güncelleme

Gaizantep FK karşısında alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Savunmadaki eksikler bizi çok zorladı. İstediğimiz yerde değiliz ama bunu düzeltme şansı elimizde” dedi.

Okan Buruk: “İstediğimiz yerde değiliz”

Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, “Bu akşam aslında bizim için kritik bir karşılaşmaydı. Şampiyonlar Ligi sonrası bu yoğunluğun içinde çok fazla da eksik vardı. Bugünü kazanıp gelecek haftayı bay geçeceğimiz için toparlanma sürecinin oluşacağı bir maçtı. O yüzden maçtan önce oyunculara da bunu belirttik, kazanmamız gerektiğini. İlk yarı daha istediğimiz gibi oynadık. Rakibin ne oynayacağını biliyorduk. 10 kişi topun arkasına geçen, kanatlardan hücum şansı veren bir takım. Maçın genelinde kanatları etkili kullandık. İlk yarı bulduğumuz 2 net gol şansı var. Rakibe de bir pozisyon verdik. Belki 2 kere geldiler tam anlamıyla, biri gol oldu. İkinci yarı golü yakaladık. Rafael ve Gulbrandsen sakatlandı, onları değiştirdik. İkinci yarı beraberliği yakalayınca biraz daha istek geleceğini düşünüyordum ama tam tersi oldu. Rakibe rahat çıkma şansı verdik. Çok kolay bir gol yedik, 6 kişiyle savunmada olduğumuz bir anda. 1-1’ken bir forvet azaltıp hamle yapacaktım ama Crivelli’nin bir kramp işareti oldu. Onu beklerken golü yedik. Bugün şanssızlıklar da yanımızdaydı. Bazen futbolda her şey istemediğiniz gibi gider. Özellikle savunmadaki eksikler bizi çok zorladı. İstediğimiz yerde değiliz ama bunu düzeltme şansı elimizde. Kupa maçından sonra 1 hafta boşluğumuz var. Burada sakatların da gelmesiyle toparlanıp lige iyi dönmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

"KONSANTRASYONLARINDA ZORLUKLAR YAŞADIĞINI GÖRDÜK"

Hem Şampiyonlar Ligi hem de lig maratonunda yoğun bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Buruk, “Zor bir deplasman yaşadık. Zaten geçen hafta Leipzig maçıyla başlayan yüksek tempo, sonra Malatya’ya gittik. Deplasmanda sonra Paris maçı ertelendi. Biz o maçı Salı günü oynayıp döndüğümüzde de belki 1 gün taktik çalışma yaparız diye planladık. Karşılaşmayı öbür gün oynadık, gidiş geliş oldu. Maçı çarşamba oynayınca dinlenme şansı ortadan kalktı. Oyuncuların da konsantrasyonlarında zorluklar yaşadığını gördük. Bunları konuştuk ama maçın özellikle ikinci yarısında zaman zaman koptuğumuzu gördük. Rakip de inanılmaz mücadele etti, onları kutluyorum ama çok fazla yere yatma vardı. Belki bütün takım yere yattı. Hakemin daha hakim olması gerekirdi. 7 dakikalık uzatmanın 2-3 dakikası da yerde yatarak geçti. Buna genelde hakemlerimiz çok fazla önlem alamıyor. Tam maç hızlanıyor derken bir kişi yere yatıyor. Bu da gol atmak isteyen takımlar için zor bir şey” diye konuştu.

"CLICHY'NİN YAPTIĞINI DİĞER OYUNCULARDAN DA BEKLİYORUZ"

Sol bek mevkinde Hasan Ali Kaldırım ve Mbombo olmasına rağmen neden Deniz Türüç’ü tercih ettiği yönünde gelen bir soruyu da deneyimli çalıştırıcı, şöyle cevaplandırdı:
“Bütün oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. Hasan Ali ve Mbombo’yu denedik. Denizli maçında Deniz oynadı. Bugün de kenarları kullanmaya müsaade eden bir takıma karşı Deniz’i tercih ettim. Bugün taktiksel bir tercih var ama bütün oyuncuların daha iyi durumda olması gerekiyor. Kaliteli oyuncular, iyi de çalışıyorlar. Zaman zaman onlar da istediklerini tam olarak sergileyemiyorlar. Geçen sene Clichy vardı. Onun yaptığını diğer oyunculardan da bekliyoruz ama o performansı yakalayamadık.”

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