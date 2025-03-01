Okan Buruk, Jose Mourinho'ya yaptığı hareket sonrası bin pişman oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun elini sıktığı için bin pişman... Karşılaşma öncesi Okan Buruk'un yanına gelmeden direkt olarak yedek kulübesine giden Jose Mourinho, Galatasaray'a tepki göstermişti.

OKAN BURUK YANINA GİDİP ELİNİ SIKTI

Jose Mourinho'nun kendisinin elini sıkmadan yedek kulübesine gittiğini gören Okan Buruk, ev sahibi olmasından dolayı Fenerbahçe yedek kulübesine gidip Mourinho'nun elini sıkmış ve hoş geldin demişti.

BİN PİŞMAN OLDU!

Maç sonrası yaşanan gelişmeler sonrası Okan Buruk'un yaptığı bu nezaket hamlesinden bin pişman olduğu ve yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Galatasaray, Jose Mourinho'yu ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle dava etmiş ve UEFA'ya başvurmuştu. Fenerbahçe cephesi de Galatasaray'ı şikayet ederek karşılıklı cevap vermişti.