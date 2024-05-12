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Okan Buruk kazanılan 3 puana rağmen açıklamasıyla şaşırttı! "Mutlu değiliz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.05.2024 23:05
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Galatasaray kritik Karagümrük virajını kayıpsız dönerken teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada oynanan oyundan mutlu olmadıklarını dile getirdi. İşte detaylar...

Okan Buruk kazanılan 3 puana rağmen açıklamasıyla şaşırttı! "Mutlu değiliz"

Süper Lig'de bitiş düdüğünün çalmasına 2 hafta kala deplasmanda karşılaştığı Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GELECEK HAFTA ŞAMPİYONLUK MAÇI!"

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"Burası oynaması zor bir stadyum. Zemini güzel ama atmosferi açısından etrafının çok fazla açık olması bizim gibi takımlar için oyunu zorlaştırıyor. Top bizdeydi, yüzde 65 zaten ama hızlı oynayamadık, bloklar arasını delemedik, öne doğru paslarda doğru tercih yapamadık. Saha içi parzelizasyon iyi değildi. Ürettik aslında. 25 şut, ceza sahası içi topla buluşma 40'a yakın. İyi oynamadığımız maçta sayılar kötü değil. Savunma geçişleri iyi değildi. İlk golü böyle yedik. Markao'ya rahat bir maç oynattık. Ona atılan toplarda o başarılı oldu, attığı golde de aynı şekilde. Bizim için olumsuz olarak Markao'yu oynattık. Maçın genelinde istedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Berkan'ın golüyle kazandık, 6 puan farkla devam ediyoruz. Gelecek haftaki maç şampiyonluk maçı olacak!"

"İNANILMAZ MUTLU DEĞİLİZ"

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"Bugün inanılmaz mutlu değiliz oyun olarak. Ürettik, 3 gol attık, bazı şeyleri iyi yaptık. Geçen hafta daha iyiydik. Karşımızdaki takım çok iyi takım. Top onlardayken de doğru oynadılar. Kanatları etkili kullandılar."

"SORUNU BARIŞ ALPER ÇÖZDÜ"

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"Barış Alper birebiri doğru oynadı, özellikle ilk golde. Tersten gelen ortalarda hücum gücü oldu. Dries'in golü aynı şekilde. Oyun içinde birebiri ne kadar çok yakalarsa etkili oldu. Rakip çok dipteydi. Savunma arkası koşu da olmadı. Barış'ın birebirleri, gücü, kuvveti, attığı, attırdığı gol. Üretme sorunumuzu Barış Alper çözdü."

"MÜKEMMEL SENARYO!"

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"Sezon başı böyle senaryo koysalar, 2 maç kala 6 puan farkla derbiye giriyorsunuz. Geçen sene fark 5'ti, bu sezon 6 puan fark var. 1 puan da artırdık geçen seneye göre. Mükemmel senaryo. Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak isteyecektir. Taraftarımızla beraber muhteşem bir akşam olacak. Günün sonunda inşallah şampiyonluk kutlayacağız."

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