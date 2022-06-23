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Okan Buruk kimdir? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk nereli ve kaç yaşında?

23.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Buruk ile ilgili dün akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü'nden açıklamada bulunuldu. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli teknik direktörle 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu. Peki Okan Buruk kimdir? İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un hayatı ve biyografisi...

Okan Buruk kimdir? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk nereli ve kaç yaşında?

Okan Buruk Galatasaray'dan yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, hamlelerini peş peşe gerçekleştiriyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yerine futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Özbek, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini de feshetmişti. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu. Peki Okan Buruk kimdir? Detaylar haberimizde...

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk,19 Ekim 1973'te İstanbul'da doğdu. 11 yaşında girdiği Sarı Kırmızılı ekip altyapısında çeşitli yaş gruplarında yer alan ve yeteneği ile ön plana çıkan Okan Buruk, 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanlığını üstlenmiştir.

Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılınca bir müddet sahalarda yer almayan Buruk, 2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter forması giymek üzere yola çıkmıştır.

Türk futbol tarihinin en iyi sağ açıklarından birisi olarak bilinen ve 7 numara ile özdeşleşen Buruk, A Milli Takım'ın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek; 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya attığı golle başarısını tüm dünyaya kanıtlama fırsatı yakalamıştır.

Inter'in ardından Türkiye'ye Beşiktaş'ta oynamak için dönen Buruk, orada geçirdiği 2 yılın ardından Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Buruk, 2008'de Başakşehir'e katılmıştır. 2010 yılında ise futbol hayatını sonlandıran Buruk; Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazanarak hafızalara kazınmayı başaran isimlerden biri olmuştur.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Buruk, A Milli Takım formasını 54 kez giymiş ve 8 kez ağları havalandırmıştır. Buruk, profesyonel futbol hayatında 434 maça çıkmış; 49 gol, 69 asistle futbol kariyerini noktalamıştır.

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Okan Buruk 2011'de antrenörlüğe başladı.

Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın ekibinde A Milli Takım'da 2 yıl çalışmış ve ardından Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırma fırsatı yakalamıştır. Okan Buruk, çalştırdığı ekiplerle 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

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