Okan Buruk, "Kimse bunu konuşmuyor" diyerek açıkladı: "Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey..." Kaleci transferindeki son durumu canlı yayında söyledi

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kaleci transferiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek" dedi. Öte yandan Galatasaray'ın oyuncu satışında da başarılı olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Galatasaray'ın yaptığı en önemli şey oyuncu satışları, kimse bunu konuşmuyor" ifadelerini kullandı.

Melih Kadir Yılmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk TV100'de yayınlanan 'Kale Arkası' programına konuk oldu. Burada Murat Kosova, İbrahim Seten ve Haluk Yürekli'nin sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son üç yılda rekabetin Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçtiğine dikkat çeken Buruk, "Olağanüstü yarışlar oldu. Geçen sene 11 puan farkla bitirdik. Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha ciddi şekilde işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz takımlar var başlangıçlar var. Emre Hoca, Antalyaspor ile 6 puanla başladı. Kazanmak önemli. Sıcaklar var, zeminler kötü. Transfer dönemi var. Bu dönemi sevmiyorum çünkü gidecekler var, kalmak isteyenler var. Gitmek istemeyenler var, senin gitmesini istemediklerin va" dedi.

"SOKAKTA İNSANLAR SÜREKLİ 'AVRUPA' DİYOR"

Bu sezon taraftarların Avrupa'da beklentilerinin olduğunu söyleyen Buruk, "Avrupa hedefinin en maksimuma çıktığı bir sene. Sokakta insanlar sürekli 'Avrupa' diyor. İki senedir Avrupa'da şanssız şeyler yaşadık. En formsuz olduğumuz dönemde Alkmaar maçlarına yakalandık. İlk 8'e girsek, belki daha farklı bir durum olabilirdi. Sparta Prag ve bu maçlarda benzer şekilde 10 kişi kaldık" ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEF İLK 24 İÇİNDE OLMAK"

Şampiyonlar Ligi'nde tur tur düşünülmesi gerektiğni aktaran Okan Buruk, "PSG geçen sene son anda 24'te kaldı. M. City kalamıyordu. Burada tur tur düşünmek lazım. İlk hedef, ilk basamağı geçmek! Son 32'de elenen büyük takımlar da oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin hiçbir takım için garantisi yok. İlk hedef bütün takımlar için ilk 24 içinde olmak" şeklinde konuştu.

"DOĞRU BİRİNİ GETİRMELİSİNİZ"

Kaleci transferiyle ilgili olarak son durumu da paylaşan Okan Buruk, "Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz" dedi.

"6-7 KİŞİLİK KALECİ LİSTEMİZ VAR"

Ellerinde 6-7 kişilik kaleci listesi olduğunu söyleyen Okan Buruk şöyle devam etti: "Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede. 6-7 kişilik listemiz var. Galatasaray seyircisinin önünde oynamak kolay değil. Hedeflerimiz ve yakın olduğumuz isimler var. Kalecide kriz olacak bir şey yok, vakit var. Kalan sürede en doğru şeyi yapacağız. Baskı transferleri bize hayır getirmedi, geçen sene ve öncesinde yaşadık.

"EDERSON TRANSFERİ ELİMİZDE DEĞİL, SÖZLEŞMESİ VAR"

Ederson transferi bizim elimizde değil. Kulübüyle sözleşmesi var. Donnaruma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor.

"KALECİ TRANSFERİ BELKİ ÜÇ GÜN, BİR HAFTA, ON GÜN SONRA GERÇEKLEŞECEK"

Galatasaray bu sene elit oyunculara gitmeyi tercih etti. Çok yetenekli bir oyuncuya da gidebilirsiniz. Kaleci antrenörlerimizin de görüşü çok önemli. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek"

"GALATASARAY'IN YAPTIĞI EN ÖNEMLİ ŞEY OYUNCU ŞATIŞLARI"

Galatasaray'ın oyuncu satışında da iyi olduğunu belirten Buruk, "Galatasaray'ın yaptığı en önemli şey oyuncu satışları, kimse bunu konuşmuyor" dedi.

