Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı... Batshuayi'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası takımdaki ayrılığı açıkladı. Okan Buruk'un açıklamasının ardından Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti.

"BUGÜN TAMAMLANIRSA BİZDEN AYRILACAK"

Okan Buruk, "Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum. Bugün tamamlanırsa bizden ayrılacak. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar transfer dönemi vardı Avrupa'da. Türkiye'ye gelmek istemiyor oyuncular. Transfer kolay değil." demişti.

GALATASARAY TFF'YE BİLDİRDİ

Okan Buruk'un maç sonu açıklamasından kısa süre sonra Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli + 500 bin Euro bonus karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı.

FRANKFURT DA BATSHUAYI'Yİ DUYURDU

Eintracht Frankfurt, Michy Batshuayi'yi resmen açıkladı. Alman ekibi, Michy Batshuayi ile 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

"KADROMUZ DAHA RAHAT OLACAK"

"Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Lig var, kupa var. Bolu deplasmanına gideceğiz. Hava şartları nasıl olacak? Saha şartları nasıl olacak? İstediğimiz takviyeleri yaptıktan sonra kadromuz daha rahat olacak. Bu maçları oynayacak yeterlilikteyiz. Oyuncularımızın profesyonelliği, ekibimizin profesyonelliği... Bu süreci iyi geçirmeye çalışacağız."