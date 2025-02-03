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Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı... Batshuayi'nin sözleşmesi feshedildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.02.2025 22:56
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamayla transferin bittiğini duyurmuştu. Takımın forvetlerinden Batshuayi'nin transfer görüşmeleri yaptığını söyleyen Okan Buruk, Belçikalı golcünün ayrıldığını ifade etmişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı... Batshuayi'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası takımdaki ayrılığı açıkladı. Okan Buruk'un açıklamasının ardından Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti.

"BUGÜN TAMAMLANIRSA BİZDEN AYRILACAK"

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Okan Buruk, "Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum. Bugün tamamlanırsa bizden ayrılacak. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar transfer dönemi vardı Avrupa'da. Türkiye'ye gelmek istemiyor oyuncular. Transfer kolay değil." demişti.

GALATASARAY TFF'YE BİLDİRDİ

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Okan Buruk'un maç sonu açıklamasından kısa süre sonra Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli + 500 bin Euro bonus karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı.

FRANKFURT DA BATSHUAYI'Yİ DUYURDU

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Eintracht Frankfurt, Michy Batshuayi'yi resmen açıkladı. Alman ekibi, Michy Batshuayi ile 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

"KADROMUZ DAHA RAHAT OLACAK"

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"Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Lig var, kupa var. Bolu deplasmanına gideceğiz. Hava şartları nasıl olacak? Saha şartları nasıl olacak? İstediğimiz takviyeleri yaptıktan sonra kadromuz daha rahat olacak. Bu maçları oynayacak yeterlilikteyiz. Oyuncularımızın profesyonelliği, ekibimizin profesyonelliği... Bu süreci iyi geçirmeye çalışacağız."

Batshuayi'nin transferi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Batshuayi'nin gitmesi kötü bir karar.
Yararlı değildi. Morata'nın gelmesiyle forma şansı bulamayacaktı.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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