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Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı! ''Büyük ihtimalle..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.11.2024 15:37
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi için dönüş tarihi veren Okan Buruk, Arjantinli oyuncunun bu sezon dönemeyeceğini açıkladı.

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı! ''Büyük ihtimalle..."
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin son durumunu açıkladı. Bu sezonu kapattığı ifade eden Okan Buruk, gelecek sezon Icardi'nin yine takımla olacağını ifade etti.

"GELECEK SEZON BİZİMLE OLACAK"

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Okan Buruk, "Mauro'nun sakatlığı bizi çok üzdü, Avrupa futbolunda çok fazla çapraz bağ sakatlığı oldu. Mauro'nun da çapraz bağları koptu, büyük bir ihtimalle bu sezonu kapattı. Gelecek sezon bizimle olacak. Kaptanlığı, liderliği çok önemli olan bir oyuncumuzu kaybettik. Maçlardan önce çocukların seromonide onunda yanına toplanmasına alışmıştık. Benim açımdan da tam 3-4-1-2 sistemini oturttuğumuz maçın ardından Mauro'nun sakatlanması... Osimhen-Icardi aynı anda olmaz denmişti ama ikisi de çok iyi oynamıştı Tottenham maçında.

Diğer oyuncularımızı kullanacağız. Batshuayi'yi, Yunus'u, Mertens'i, Sallai'yi kullanacağız. Tottenham maçının devamı olarak görüyorum bu maçı. Aynı konsantrasyonla sahada olursak kazanabiliriz. Samsunspor ligin flaş takımı, bizi çok zor bir maç bekliyor. Aramızda 3 puan var, artırmak istiyoruz." dedi.

"TOTTENHAM MAÇINDAKİ AYNI TEMPOYU VE İSTEĞİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

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Okan Buruk, "Tottenham maçındaki aynı tempoyu ve isteği göstermek istiyoruz. Bu sahaya çıktıktan sonra mental olarak bir düşüş beklemiyorum oyuncularımda. Onların da ne oynayacağı belli, aşağı yukarı her maçta aynı düzenle oynadılar. Kendi kalitemizi ortaya koyduğumuzda kazanmaya yakın olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk Mauro Icardi galatasaray
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