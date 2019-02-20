Okan Buruk: Milli Takım için ismimizin geçmesi çok değerli

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 5 maçta alınan 4 galibiyet ve 1 beraberliği kendilerini üst sıralara doğru taşıdığını belirterek, "Bu hafta yine çok önemli bir maça çıkacağız. Moralimiz yerinde, tabi ki ilk 5 haftalık periyot belki bizim düşündüklerimizin üstünde. Puan olarak her maçı kazanmayı düşünüyoruz, hayal ediyoruz, hep bunu istiyoruz. 4 maçlık galibiyet, 1 beraberlik bizim özellikle lig sıralamasındaki yerimizi yukarılara taşıdı ama bir yandan da baktığımızda küme düşme potasının 1 puan üstündeyiz. Altımızda ve üstümüzde bize yakın olan takımlar var. Hedeflerimizi daha yukarı tırmanmak olarak seçtik. Bu hedefe ulaşmak için de bu haftaki Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli. Moralliyiz, istiyoruz, kazanmak için her şeyi yapıyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız, ligdeki yeri iyi bir takım. Tabi ki sakatlıkları, cezalıları var rakibimizin. Ama ne olursa olsun kadro yapısı geniş olan ve her zaman iyi bir 11 çıkarabilecek bir takım. Bizde kendi istediklerimizi inşallah sahaya yansıtırsak kazanmak istediğimiz bir maç” ifadelerini kullandı.