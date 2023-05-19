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Okan Buruk o olay sonrası 1 dakika bile şans vermedi! Bafetimbi Gomis sezon biter bitmez gönderiliyor

19.05.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar sezonun ardından birçok ismin sözleşmesi de sona ererken Okan Buruk'un biletini kestiği ilk isim de netleşti. İşte detaylar...

Okan Buruk o olay sonrası 1 dakika bile şans vermedi! Bafetimbi Gomis sezon biter bitmez gönderiliyor
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kazanmış durumda. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Icardi, Rashica, Kaan Ayhan, Adekugbe, Juan Mata, Okan Kocuk, Gomis ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri sona ererken, bu isimlerden bazılarının geleceği de belli oldu.

Ayrılacak isimlerin netleşmesinin ardından yerlerine yapılacak takviyeler üzerine harekete geçilmesi beklenirken, bu kapsamda Okan Buruk'un gözünden düşen ilk isim Bafetimbi Gomis oldu.

O OLAY SONRASI BİLETİ KESİLDİ

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Okan Buruk'un golcü oyuncu için yaptığı "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek." sözlerinin ardından bu kriz çözülse de Buruk Gomis'e hiç şans vermedi.

AYRILIĞINA KESİN BAKILIYOR

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Deneyimli oyuncunun önümüzdeki sezon takımda kalması mümkün görünmezken ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

10 GOL 3 ASİST

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Başkan Dursun Özbek "gelecekte de yararlanmak istiyoruz" dese de Buruk, Gomis'le bir daha çalışmayı düşünmüyor. Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Bafetimbi Gomis, 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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