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Okan Buruk Osimhen'in son durumunu canlı yayında açıkladı! "Çıkış maddesi var ama..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.11.2024 20:48
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katıldığı bir canlı yayında takımın son durumuna dair merak edilenleri açıklarken, Osimhen transferine dair de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Okan Buruk Osimhen'in son durumunu canlı yayında açıkladı! "Çıkış maddesi var ama..."
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, liglere verilen milli arada HT Spor'a konuk oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı açıklamalarda bulunuyor.

TOTENHAM MAÇI HAKKINDA...

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"Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamamız gereken bir maç olduğunu düşündüm. Beşiktaş'a 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı, Sallai yok Mertens ile oynayayım dedim. Rakibin de dizilişine, oyun kurmasına bakınca 3-4-1-2'nin daha uygun olduğunu gördük."

FENERBAHÇE ÖRNEĞİ

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"Takım boyu kısalmazsa zorlanıyoruz. Ne kadar öne çıkarsak daha iyi oynuyoruz. Ülke olarak, Fenerbahçe'de bir dönem Pereira, Jesus oynuyordu, 3'lüye soğuk bakıyoruz. Valerien Ismael bazen öyle oynadı. Lucescu oynadı. Biz Barış ve Yunus ile oynayınca çok ofansif bir 3'lü oynuyoruz. Biraz orta saha oyuncuları merkezi tutuyor. Torreira ve Sara'nın koşu mesafesi artıyor biraz. Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluğumuz oldu. Çalıştık 3'lüye. Normalde bu çalışma şansımız çok olmuyor. Dinlenik ve çalışarak çıktık. Bu da sahada fark etti."

"İDOLÜM GUARDIOLA"

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"Guardiola bana çok farklı geliyor. Tarzını beğeniyorum. Hep bir şey buluyor. Son 4 maçta tıkandı ama farklı bir şey yapacak kesinlikle."

"MADDE VAR AMA..."

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"Victor Osimhen sezon sonuna kadar burada kalmak istediğini söyledi. Sözleşmesinde ocak ayı transfer dönemiyle ilgili madde var. Ama önemi yok, o burada kalmak istiyor. Buna karar veren zaten Osimhen."

"ICARDI ÇOK MUTLU"

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"Icardi, Osimhen'in çok önemli oyuncu olduğunu, takıma önemli katkı sağlayacağını ama Napoli'nin onu bırakmayacağını düşündüğünü söyledi. Ama Icardi çok mutlu oldu. Özellikle Icardi'de şu var; takıma katkı sağlayacak bir oyuncu olunca problem yok."

İTALYA SEYAHATİ

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"Milano'ya gittik. İzinlerimde oraya gidiyorum. 3 sene yaşadım. Oraya hakimim, yemesi içmesi... Gardi benim arkadaşım. Futbol konuşması yapmadık. Orada sadece oturduk, yemek yedik. 2 gün boyunca görüştük. Inter Kulübü'ne gittim, tesise değil de kulübe gittim. Yemek yedik. Benim dönemimde altyapıda olan, şimdi üst düzey yönetici olan biri var. Bizim oyuncuların hepsini biliyor. Oyuncuların hepsinin ismi geçti. Bu tür görüşmeler iyi oluyor."

"İKİLİ FORVET DÜŞÜNÜYORUZ"

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"Batshuayi ve Osimhen ile ikili forvet oynamayı düşünüyoruz. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçlüsü kimsede yok. Hiçbir yerde yok. Real Madrid'in mesela orjinal 9'u yok. Milli Takımımızda da yok mesela."

"HATA YAPABİLİYORUZ"

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"Takımın başına geldiğim günden beri yapılan tüm transferler benim onayımdan geçerek yapıldı. Ben şu oyuncuyu istiyordum ama bunu aldınız gibi bir şey olmadı. Her zaman benim istediğim oyuncular alındı, onay verdiğim oyuncular alındı. Hata yapabiliyoruz ve beklenti de çok yüksek. Kağıt üstünde geçen sene Zaha ve Ziyech'i alırsınız. Tete serbest statüde bizim için yatırımdı. Ndombele de takımı hiç bozmadı, iyi bir insandı."

"YUNUS'U ZORLA OYNATTIK"

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"Yunus geçtiğimiz sezon gitmek istediği için kiraladık. Molde maçı ilk maç oynadık, bir de zorla oynattık yani, 'Hadi Yunus son maçın olsun' diyerek, çok da iyi oynadı, ikinci maçta da oynatalım derken, o anda Leicester oyuncuya bastırdı falan. Oyuncuların da hedefleri var yani ona şey yapmıyorum."

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