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Okan Buruk: Rahat bir galibiyet aldık, sevinçliyiz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını belirterek, sevinçli olduklarını söyledi.

M. Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “En son Beşiktaş maçında oynadığımız oyuna rağmen sonucu alamamıştık. Bugünden daha rahat maç oynamıştık. Bugün ilk yarıda golleri bulduk. İkinci yarıdaki oyun ilk yarının gerisindeydi. Geride karşıladık. 2-0’ın rahatlığı oyunumuzu etkiledi. Son bölümdeki attığımız 3 golle Rizespor gibi iyi bir takımı sahamızda yendik. Bu bizim için sevindirici. Rizespor deplasmanda 4 puan toplamıştı. İkinci yarı pozisyonlar buldular. Son bölümdeki vuruşlarımız bu maçta çok iyiydi. Hücumda iyiydik. Rahat bir galibiyet aldık, sevinçliyiz. Rizespor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tam kadro olarak ilk defa geçen hafta oynadıklarını belirten Buruk, “Transferleri geç tamamladık. Özellikle savunma bölgesinde eksiklerimiz vardı. İki haftadır tam kadro çıkıyoruz. Son iki haftadaki oyun bizim çok daha diğer maçların üstünde. Sezon başından beri çok şanssızlık çektik. Hiçbir zaman tam kadro çıkamadık. Beşiktaş maçında da rahat kazanabilirdik. Bugünkü oyun güven verdi. Bu oyun Avrupa maçı öncesinde gösterge oldu. Şu an iyi durumdayız ve bu oyunu devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Arda Turan’ın aleyhinde yapılan tezahüratların sorulması üzerine Okan Buruk, “Arda bu ülkenin önemli oyuncularından Eski günlerine dönmek için çok çalışıyor. Biz de Arda’dan yararlanmaya çalışıyoruz. Bu çıkan ufak tefek sesleri anlamıyorum” diye cevap verdi.

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Çaykur Rizespor okan buruk Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig

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