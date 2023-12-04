Okan Buruk scoutlara talimatı verdi! Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer... Angelino ve Ndombele'ye veda!

Süper Lig'de çıktığı 14 mücadelede yalnızca 1 mağlubiyet 1 galibiyet alan ve 12 karşılaşmadan galip ayrılmayı başaran Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslar sıklaşmışken, bazı isimlerle de yolların ayrılması gündemde.
Sarı-Kırmızılılar'da sezon başı kadroya katılan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan isimlerle yollar ayrılırken iki yeni ismin kadroya katılması bekleniyor.
Milliyet'in haberine göre, ara transfer döneminde Tanguy Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek. Scout ekibine de devre arasında takviye yapılması planlanan pozisyonlarla ilgili talimat verildiği belirtildi.
Öte yandan son günlerde sık sık fazla kiloları ile gündeme gelen Ndombele'nin maç önü dişini karıştırarak kulübeye gitmesi, maç sonu ise yemeğiyle stattan ayrılması tepkilere neden oldu.