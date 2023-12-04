Okan Buruk scoutlara talimatı verdi! Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer... Angelino ve Ndombele'ye veda!

Süper Lig'de çıktığı 14 mücadelede yalnızca 1 mağlubiyet 1 galibiyet alan ve 12 karşılaşmadan galip ayrılmayı başaran Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslar sıklaşmışken, bazı isimlerle de yolların ayrılması gündemde.

Sarı-Kırmızılılar'da sezon başı kadroya katılan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan isimlerle yollar ayrılırken iki yeni ismin kadroya katılması bekleniyor.

8 NUMARA VE SOL BEK

Milliyet'in haberine göre, ara transfer döneminde Tanguy Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek. Scout ekibine de devre arasında takviye yapılması planlanan pozisyonlarla ilgili talimat verildiği belirtildi.

O FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Öte yandan son günlerde sık sık fazla kiloları ile gündeme gelen Ndombele'nin maç önü dişini karıştırarak kulübeye gitmesi, maç sonu ise yemeğiyle stattan ayrılması tepkilere neden oldu.





