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Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi! İşte muhtemel 11... Okan Buruk sistemi tamamen değiştirdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.08.2024 17:27
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu İsviçre temsilcisi Young Boys'u rövanş maçında konuk edecek. Maça az bir süre kala Teknik Direktör Okan Buruk'un sistemi değiştirmesi dikkatleri çekti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Galatasaray bugün 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 3-2'lik skorla kaybetti.

Aslan'ın turu geçmesi için iki farklı galibiyetle sahadan ayrılması gerekiyor. Sarı-kırmızılıların tek farklı galibiyet alması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatmanın ardından eşitlik bozulmadığı takdirde de Devler Ligi'ne kalan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

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Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 15 maça çıktı.

Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 13, Avrupa Ligi'nde de 2 olmak üzere oynadığı bu 15 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 5'ini ise kaybetti. 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

OKAN BURUK İLE ABDÜLKERİM BARDAKÇI CEZALI

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Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı müsabakada olmayacak.

Tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.

ZAHA'DA KADRODA YER ALMIYOR

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Hasta olduğu gerekçesiyle son idmanda yer almayan Wilfried Zaha, bu akşam Young Boys karşılaşmasında forma giymeyecek. Okan Buruk maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu. Oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Onunla konuştuk ve kadroda olmamasına karar verdik." sözlerini sarf etti.

SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞİYOR

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Okan Buruk, bugün taktikte değişikliğe gidecek ve çift forvetle sahada olacak. Fizik olarak beklenen seviyede olmayan Dries Mertens’i yedek soyundurmayı düşünen Buruk, idmanlarda takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi 10 numara pozisyonunda, Michy Batshuayi’yi de santrforda denediği belirtildi.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

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Galatasaray bugün Young Boys karşısına Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Michy Batshuayi 11'i ile başlaması bekleniyor.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 34. RANDEVU

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Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 33 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 75 gol atan Galatasaray, kalesinde 37 gol gördü.

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