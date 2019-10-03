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Okan Buruk: Son dakikada gol yiyerek berabere kalmak bizi üzdü

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

Özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “90. dakikada yediğimiz bir golle berabere kalmış olmak bizi üzdü. Oyuncularımızın performansından memnunum” dedi.

Okan Buruk: Son dakikada gol yiyerek berabere kalmak bizi üzdü

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında ağırladığı Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakikalarda yenilen beraberlik gölünün üzücü olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, "İkinci yarıda rakibimize pozisyon vermedik ama son dakikada şanssız bir gol yedik ve maç berabere bitti. 90. dakikada yediğimiz bir golle berabere kalmış olmak bizi üzdü. Oyuncularımızın performansından memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gruptaki tüm takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"İlk yarı rakibimize pozisyon verdik, daha geride oynadık. İkinci yarıda ise hem pozisyonlara giren hem de gole yaklaşan taraf bizdik. İkinci golü atma şansı çok fazla geldi ama bunlardı değerlendiremedik. 3. ve 4. maçlardan sonra grubun daha çok şekilleneceğini düşünüyorum. Bu maç 2. yarı çok daha iyiydik. Daha iyi çıkışlar yapabilirdik. Maçın genelinde doğru oynadık. Bu oyunumuzu sürüreceğiz."

MARCO ROSE: SON DAKİKA GOLÜ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, son dakikada attıkları beraberlik golünün önemine değindi.

Gruptaki hedeflerinin değişmediğini dile getiren Rose, "İlk 15 dakika gayet iyi bir maç sergiledik. Daha sonra pas hataları yapmaya başladık. Takımımız alanları yeterince koruyamadı. Son dakikada attığımız beraberlik golü bizim için çok önemliydi. Maç boyunca performansımızın daha yüksek olması gerekiyor. Grupta diğer maçın berabere bitmiş olması bizim için bir şeyi değiştirmez. Kalan maçlarımıza bakacağız." diye konuştu.

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Medipol Başakşehir okan buruk

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