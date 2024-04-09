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  4. Okan Buruk Süper Kupa maçında Fenerbahçe'ye neden gol attıklarını böyle açıkladı!

Okan Buruk Süper Kupa maçında Fenerbahçe'ye neden gol attıklarını böyle açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 10:25
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Galatasaray'ın Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçe'ye attığı gol tartışmaları beraberinde getirirken, özellikle sarı-lacivertliler tarafından eleştirilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşananlara dair bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini dile getiren Buruk, "Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" dedi.

"BEKLESELER GOL ATMAZDIK"

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"Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz."

"PROTESTOYU BEN Mİ YAPIYORUM!"

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Okan Buruk, "Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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