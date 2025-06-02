Okan Buruk takımda istemiyordu! Opsiyonu kullanılmadı, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma geri dönüyor.

OPSİYONU KULLANILMADI

İtalya'da Il Tempo'nun haberine göre, Roma, Nelsson'un sözleşmesindeki 10+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bu opsiyonun süresi sona erdi. Bu gelişme sonrası Nelsson'un Galatasaray'a döneceği ifade edildi.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda kadroda değerlendirmeyi planlamıyor.

ROMA'DA 5 MAÇ

Nelsson, Roma'da yalnızca 5 maçta forma giyebildi. Piyasa değeri 14 milyon euro olan Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.