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Okan Buruk takımda istemiyordu! Opsiyonu kullanılmadı, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'dan İtalyan ekibi Roma'ya devre arası satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson için İtalyan kulübü olumsuz karar verdi. İşte detaylar...

Okan Buruk takımda istemiyordu! Opsiyonu kullanılmadı, Galatasaray'a geri dönüyor
Berker İşleyen
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma geri dönüyor.

OPSİYONU KULLANILMADI

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İtalya'da Il Tempo'nun haberine göre, Roma, Nelsson'un sözleşmesindeki 10+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bu opsiyonun süresi sona erdi. Bu gelişme sonrası Nelsson'un Galatasaray'a döneceği ifade edildi.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda kadroda değerlendirmeyi planlamıyor.

ROMA'DA 5 MAÇ

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Nelsson, Roma'da yalnızca 5 maçta forma giyebildi. Piyasa değeri 14 milyon euro olan Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

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transfer İtalya Roma son dakika galatasaray nelsson
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