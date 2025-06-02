Okan Buruk takımda istemiyordu! Opsiyonu kullanılmadı, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma geri dönüyor.
İtalya'da Il Tempo'nun haberine göre, Roma, Nelsson'un sözleşmesindeki 10+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bu opsiyonun süresi sona erdi. Bu gelişme sonrası Nelsson'un Galatasaray'a döneceği ifade edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda kadroda değerlendirmeyi planlamıyor.
Nelsson, Roma'da yalnızca 5 maçta forma giyebildi. Piyasa değeri 14 milyon euro olan Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.
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