Okan Buruk'tan 3-0'lık galibiyete rağmen eleştiri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

Emre Şen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından konuştu.

"ÇOK İYİ OYNAMADIK"

"İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11'e 10'ken çok net pozisyon verdik."

"BU OYUNUN ÜZERİNE ÇIKMALIYIZ"

"Icardi'nin gol atması bizi mutlu etti ama bu oyunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Daha önce oynadık. Bütün oyuncularımın hep birlikte oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak, ondan sonra rakibe göre kadromuzu oluşturuyoruz. Hepsinin bir arada oynadığı zaman da olacak."

MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük

