Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber! Sakatlığı açıklandı: Beşiktaş derbisinde sahada mı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı ağırladığı kritik maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Slovak yıldızın sahalara dönüşü 4-6 haftayı bulacağı açıklandı. Akıllara ise yıldız ismin sakatlığı sebebiyle hangi maçları kaçıracağı geldi. İşte cevabı...

Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe'de, tur hesapları bir yana savunma hattından gelen sakatlık haberi tüm moralleri altüst etti.

FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

SAKATLIĞI SEBEBİYLE 4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Mücadelenin henüz 23. dakikasında sağ kasığını tutarak acı içinde yere yığılan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Milan Skriniar, yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak oyuna devam edememişti. Yıldız isimden kötü haber ise bugün çekilen MR ardından geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Milan Skriniar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR...

Sakatlığı sebebiyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcu, hem Süper Lig hem Avrupa hem de Türkiye Kupası'nda kritik bir virajdan geçen Fenerbahçe için büyük eksiklik olacak. İşte Skriniar'ın bu süreçte kaçırması beklenen o yoğun fikstür:

Kasımpaşa (Süper Lig)

Nottingham Forest (Avrupa Ligi - Deplasman)

Antalyaspor (Süper Lig - Deplasman)

Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası - Deplasman)

Samsunspor (Süper Lig)

Fatih Karagümrük (Süper Lig - Deplasman)

Gaziantep FK (Süper Lig)

Beşiktaş (Süper Lig),

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE YETİŞEBİLİR Mİ?

Yıldız futbolcu tarhmini olarak 1.5 ay sahalardan uzak kalacak fakat Beşiktaş maçı tam da bu süreni sonuna denk geliyor. Gaziantep maçının ardından Milli ara da Kosova ile karşılacak olan Slovakya'da kadroya dahil edilmesi beklenen yıldız futbolcu orada oynamak için sabırsızsızlanıyor ama durumu çok kritik. Sakatlığının olası bir nüks etmesi durumunda ise sahalardan uzak kalacağı sürenin uzaması bile ihtimaller arasında.

İSTİKRARLI GÖRÜNTÜSÜ ONU TAKIMIN YILDIZI YAPMIŞTI!

Fenerbahçe savunmasının vazgeçilmezlerinden biri olan 31 yaşındaki Slovak yıldız, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla tam 34 resmi maça çıkarak inanılmaz bir istikrar yakalamıştı. Skriniar, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik ekstra hücum katkısı da sağlamayı başarmıştı.

