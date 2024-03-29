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  4. Okan Buruk'tan Akman kardeşler için karar! Başarılı çalıştırıcı Efe Akman'ın takımda kalması yönünde talimat verdi

Okan Buruk'tan Akman kardeşler için karar! Başarılı çalıştırıcı Efe Akman'ın takımda kalması yönünde talimat verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2024 11:29
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Ayhan Akman'ın oğulları Efe Akman ve Hamza Yiğit Akman için karar verildi. Okan Buruk küçük kardeş Efe'nin takımda kalmasını isterken, Hamza Yiğit Akman'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

Efe Akman

Efe Akman

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlamış durumda. Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kısa bir kamp ile değerlendiren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da gelecek sezonlara yönelik kararlarını vermeye başladı. Gelecekleri merak edilen Akman kardeşlerinin de akıbetleri netleşti.

EFE TAKIMDA KALIYOR

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Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Efe Akman, yuvada kalmayı tercih etti. Galatasaray ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan genç futbolcu, Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girmiş durumda.

Florya'nın son dönemde yetiştirdiği en potansiyelli oyuncular arasında kabul edilen Efe, yurt dışından ilgi bulunmasına rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Sarı-kırmızılılar, 18 yaşına geçen günlerde basan genç futbolcunun temsilcisi ile kısa sürede masaya oturacak ve profesyonel sözleşme imzalayacak.

HAMZA YİĞİT AKMAN AYRILIYOR

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Efe Akman'ın abisi Hamza Yiğit Akman ise sezon sonunda yuvadan uçuyor. 19 yaşına gelmesine rağmen istediği süreleri bulmakta zorlanan genç futbolcu, düzenli oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor.

Teknik heyeti etkilemeyi başaramayan Hamza Yiğit Akman'a yurt dışından da ilgi bulunurken sezon sonunda Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.

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